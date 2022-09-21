Оккупанты обстреляли три района Запорожья. Есть пострадавшие
Российские военные нанесли ракетный удар по трем районам Запорожья. Пока известно о трех пострадавших гражданских.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
Всего было зафиксировано 5 прилетов ракет.
Фото: оккупанты обстреляли три района Запорожья (t.me/starukhofficial)
"Поражены объекты инфраструктуры и дома частного сектора. Два снаряда попали в поле в окрестностях города", - пишет Старух.
Один из пострадавших был госпитализирован с диагнозом контузия. Сейчас его состояние стабильное.
"Враг целенаправленно уничтожает и убивает нас. Мы верим в ВСУ и в победу. Нас не сломить", - пишет глава Запорожской ОВА.
Фото: оккупанты обстреляли три района Запорожья (t.me/starukhofficial)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно российские войска утром нанесли ракетный удар по Запорожью. Перед этим оккупанты ночью также обстреливали объекты инфраструктуры города.
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