ua ru
Ср, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты обстреляли три района Запорожья. Есть пострадавшие

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 16:20
Оккупанты обстреляли три района Запорожья. Есть пострадавшие Фото: оккупанты обстреляли три района Запорожья (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные нанесли ракетный удар по трем районам Запорожья. Пока известно о трех пострадавших гражданских.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Всего было зафиксировано 5 прилетов ракет.

Фото: оккупанты обстреляли три района Запорожья (t.me/starukhofficial)

"Поражены объекты инфраструктуры и дома частного сектора. Два снаряда попали в поле в окрестностях города", - пишет Старух.

Один из пострадавших был госпитализирован с диагнозом контузия. Сейчас его состояние стабильное.

"Враг целенаправленно уничтожает и убивает нас. Мы верим в ВСУ и в победу. Нас не сломить", - пишет глава Запорожской ОВА.

Фото: оккупанты обстреляли три района Запорожья (t.me/starukhofficial)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно российские войска утром нанесли ракетный удар по Запорожью. Перед этим оккупанты ночью также обстреливали объекты инфраструктуры города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Российская Федерация
NEWS
Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента
Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента
DAILY
Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России