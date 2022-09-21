В Украине введут добровольный воинский учет женщин

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от партии "Голос" Ярослава Железняка .

"Женщины, имеющие специальность и/или профессию, смежную с соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на воинский учет военнообязанных", - говорится в статье по учету.

Добавим, что в перечень профессий отнесли 14 специальностей и 7 смежных с ними профессий. В частности, в нем есть медицинское дело, маркетинг, инженерия, пищевые технологии, журналистика.

При этом женщины, имеющие специальность и/или профессию, смежной с медицинской деятельности, должны обязательно приниматься на учет военнообязанных.

Нардеп также отметил, что закон будет готовиться ко второму чтению по сокращенной процедуре.