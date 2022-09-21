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Из плена РФ освободили иностранцев, "приговоренных" к смертной казни в "ДНР"

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Среда 21 сентября 2022 22:21
Из плена РФ освободили иностранцев, "приговоренных" к смертной казни в "ДНР" Фото: из плена РФ освободили иностранцев, "приговоренных" к казни в "ДНР" (gur gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия освободила из плена 10 иностранных военных, служивших в рядах ВСУ. Среди них есть и те, кого "приговорили" к смертной карте в так называемой "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, что освобождение произошло при посредничестве принца Саудовской Аравии. Сообщалось, что из плена вернули пятерых британцев, двух американцев, хорвата, марокканца и гражданина Швеции.

Британский законодатель Роберт Джерик заявил, что среди освобожденных был Эйден Аслин. Он был взят в плен в начале этого года, а затем приговорен к смертной казни судом в так называемой "ДНР".

Россия также освободила 39-летнего гражданина США Александра Друке и 27-летнего Энди Гейна. Мужчины попали в плен в июне во время боевых действий на востоке Украины.

Reuters не смогло сразу установить, были ли среди освобожденной группы британцы Шон Пиннер и уроженец Марокко Брахим Саадун, которые также были захвачены и приговорены к смертной казни в Донецке.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подтвердила, что среди освобожденных был гражданин Швеции, захваченный в порту Мариуполя, которому по законам "ДНР" угрожал смертный приговор.

"Я могу подтвердить, что швед, которого в мае взяли под стражу российские войска, свободен и направляется в Швецию", - сказала она.

Отметим, что премьер-министр Британии Лиз Трасс подтвердила освобождение пятерых граждан Британии.

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