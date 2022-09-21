Путин объявил частичную мобилизацию
Президент России Владимир Путин объявил в своей стране мобилизацию. Она будет частичной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его онлайн выступление.
"Для защиты родины считаю необходимым поддержать предложение минобороны и генштаба о проведении в России частичной мобилизации", - заявил Путин.
По его словам, указ о частичной мобилизации уже подписан, а мобилизационные мероприятия начнутся сегодня.
"Призову на военную службу подпадают только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - рассказал Путин.
Также российский диктатор заявил, что призванные на военную службу перед отправкой в часть будут обязательно проходить дополнительную военную подготовку.
Опубликован указ о мобилизации
После заявления Путина последовал и его указ о частичной мобилизации. Где, в частности, указано, что контракты о прохождении военной службы будут действовать до окончания периода частичной мобилизации.
Напомним, что еще вчера Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время".
И прежде всего для того, чтобы сделать нынешнюю мобилизацию добровольно-принудительной и затруднить увольнение военнослужащих.
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