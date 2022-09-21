ua ru
Ср, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне ударили по Курахово на Донбассе: 12 раненых, среди них дети

Новина українською →
Курахово, Среда 21 сентября 2022 11:36
Россияне ударили по Курахово на Донбассе: 12 раненых, среди них дети Фото: россияне ударили по Кураховому на Донбассе (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска этой ночью ударили по дому в городе Курахово Донецкой области. В результате ранены 12 человек, среди них дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главы Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"В Покровском районе ночью россияне нанесли ракетный удар по Кураховому - попали в дом. По предварительной информации, ранены 12 человек, в т.ч. 2 ребенка. Еще 1 человек может быть под завалами. ГСЧС продолжает спасательную операцию", - написал Кириленко.

По его словам, россияне продолжают стрелять по всей линии фронта в Донецкой области - от границы с Запорожской областью до границы с Луганской.

Кроме того, в Волновахском районе под обстрелы попали села Вольное Поле Бурлацкое и Новоукраинка. В последнем снаряд попал во двор одного из домов - информацию о пострадавших и объемах разрушений уточняем.

Также всю ночь россияне вели обстрел Константиновской общины - без пострадавших, а в Бахмутском районе Бахмут и Северск подверглись авиаударам.

"В Бахмуте разрушена футбольная площадка, в Северске последствия устанавливаем. К утру Торецк попал под артобстрел - повреждено административное здание. Никто из гражданских не пострадал", - добавил Кириленко.

Фото: россияне ударили по Кураховому на Донбассе (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, что всего за минувшие сутки из-за вражеских обстрелов погибли шесть мирных жителей, а еще 20 получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента
Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента
DAILY
Гауляйтеры Кремля. Кто из политиков предал Украину и стал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент Гауляйтеры Кремля. Кто из политиков предал Украину и стал на сторону России