Россияне ударили по Курахово на Донбассе: 12 раненых, среди них дети

Российские войска этой ночью ударили по дому в городе Курахово Донецкой области. В результате ранены 12 человек, среди них дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главы Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"В Покровском районе ночью россияне нанесли ракетный удар по Кураховому - попали в дом. По предварительной информации, ранены 12 человек, в т.ч. 2 ребенка. Еще 1 человек может быть под завалами. ГСЧС продолжает спасательную операцию", - написал Кириленко.

По его словам, россияне продолжают стрелять по всей линии фронта в Донецкой области - от границы с Запорожской областью до границы с Луганской.

Кроме того, в Волновахском районе под обстрелы попали села Вольное Поле Бурлацкое и Новоукраинка. В последнем снаряд попал во двор одного из домов - информацию о пострадавших и объемах разрушений уточняем.

Также всю ночь россияне вели обстрел Константиновской общины - без пострадавших, а в Бахмутском районе Бахмут и Северск подверглись авиаударам.

"В Бахмуте разрушена футбольная площадка, в Северске последствия устанавливаем. К утру Торецк попал под артобстрел - повреждено административное здание. Никто из гражданских не пострадал", - добавил Кириленко.

Фото: россияне ударили по Кураховому на Донбассе (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, что всего за минувшие сутки из-за вражеских обстрелов погибли шесть мирных жителей, а еще 20 получили ранения.

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