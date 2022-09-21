Байден рассказал, какими должны быть условия для окончания войны в Украине

Украина имеет те же права, что и любое другое суверенное государство. Война в Украине должна закончиться на справедливых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США Джо Байдена на сессии Генассамблеи ООН.

"Как и вы Соединенные Штаты хотят, чтобы война закончилась на справедливых условиях. На тех, под которыми мы бы все подписались. Нельзя завоевывать территорию страны силой. Единственная страна, которая с этим не согласна, - это Россия. Поэтому каждый участник ООН должен решительно и последовательно настаивать на том, что Украина имеет те же права, что и любое суверенное государство. Мы будем проявлять солидарность против агрессии России. И точка", - сказал он.

Как сообщалось, речь президента США Джо Байдена, которую он произносит во время заседания Генассамблеи ООН, переписывали в срочном порядке после сегодняшних заявлений президента РФ Владимира Путина.

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