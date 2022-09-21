Байден обвинил РФ в нарушении хартии ООН на фоне "референдумов" и мобилизации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление лидера Соединенных Штатов в ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН.

В своей речи он напомнил, что постоянный участник Совбеза ООН вторгся на территорию другого суверенного государства и попытался стереть его с карты.

"Россия набирает еще больше солдат и пытается организовать фейковый референдум - это непосредственное нарушение хартии ООН. Весь мир должен увидеть эти преступления. Никто не угрожал России и никто кроме нее не искал этого конфликта. Мы пытались избежать его", - подчеркнул Байден.

По словам американского президента, если оставить без внимания агрессию РФ, то под угрозой окажется все, что защищает ООН.

"Каждая победа на поле боя - это заслуга украинских солдат. Но мы также проходили испытания и выбрали свободу, суверенитет, мы выбрали те принципы, которые отстаивает каждый участник Устава ООН", - заявил Байден.