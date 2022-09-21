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Россияне обстреляли Харьковскую область: есть пострадавшие, среди них - ребенок

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Харьков, Среда 21 сентября 2022 20:57
Россияне обстреляли Харьковскую область: есть пострадавшие, среди них - ребенок Иллюстративное фото: россияне обстреляли Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 21 сентября, российские солдаты обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области. Ранения получили шесть человек, среди которых есть ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По его словам, во время сегодняшнего обстрела Купянска были ранены пятеро человек, в том числе 13-летний мальчик. Остальные пострадавшие - трое мужчин и одна женщина.

Также в результате обстрела россиянами села Стрелечья ранения получила 55-летняя женщина.

Синегубов отметил, что все пострадавшие были госпитализированы и сейчас они получают медицинскую помощь.

Напомним, сегодня российские оккупанты уже обстреливали Харьковскую область. В результате их атаки была повреждена Печенежская дамба.

Также мы писали, что россияне обстреляли село Волфино (Сумская область). Повреждены дома мирных жителей.

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харков Война России против Украины Купянск
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