Россияне обстреляли Харьковскую область: есть пострадавшие, среди них - ребенок
Сегодня, 21 сентября, российские солдаты обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области. Ранения получили шесть человек, среди которых есть ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
По его словам, во время сегодняшнего обстрела Купянска были ранены пятеро человек, в том числе 13-летний мальчик. Остальные пострадавшие - трое мужчин и одна женщина.
Также в результате обстрела россиянами села Стрелечья ранения получила 55-летняя женщина.
Синегубов отметил, что все пострадавшие были госпитализированы и сейчас они получают медицинскую помощь.
Напомним, сегодня российские оккупанты уже обстреливали Харьковскую область. В результате их атаки была повреждена Печенежская дамба.
Также мы писали, что россияне обстреляли село Волфино (Сумская область). Повреждены дома мирных жителей.
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