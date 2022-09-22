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Украина вернула пленных в обмен на Медведчука, - СБУ

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Четверг 22 сентября 2022 00:58
Украина вернула пленных в обмен на Медведчука, - СБУ Фото: Виктор Медведчук (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина передала России бывшего нардепа и одного из лидеров "Оппозиционной платформы За жизнь" Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполняющего обязанности главы СБУ Василия Малюка в эфире телемарафона.

"Медведчук - это не просто кум Путина, а качественно задокументированный нами государственный изменник. Его вина полностью зафиксирована в соответствующих материалах, которые собрала СБУ", - сказал он.

Малюк добавил, что во время работы по "делам Медведчука" украинские правоохранители обезвредили не одну агентурную сеть, а также задержали многих государственных предателей и получили большое количество важной информации, которую используют в контрразведывательных мероприятиях.

Теперь же благодаря обмену Украина смогла вернуть из российского плена героев, которых так ждут дома.

Он подчеркнул, что обмен Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде.

"Это касается и принятия решений, и назначения наказания, и конфискации арестованного имущества. Ведь в таком случае применяется процедура специального судебного разбирательства при отсутствии обвиняемого", - сказал Малюк.

Он добавил, что проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

Напомним, Украина вернула 215 наших военных, среди которых 108 бойцов "Азова" в рамках обмена пленными с Россией.

Отметим, что ранее Россия освободила из плена 10 иностранных военных, служивших в рядах ВСУ. Среди них есть и те, кого "приговорили" к смертной казне в так называемой "ДНР".

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Виктор Медведчук Обмен пленными
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