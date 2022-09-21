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Рада поддержала возвращение акциза на топливо

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Киев, Среда 21 сентября 2022 15:33
Рада поддержала возвращение акциза на топливо Фото: в Украине утвердили возвращение акциза на топливо (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Верховная рада приняла в целом законопроект, которым предлагается вернуть акциз на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

По его словам, законопроект поддержали 255 депутатов на очередном заседании Рады.

Согласно документу, теперь в Украине начнут действовать акцизы: для бензина, дизеля и биотоплива - 100 евро за 1000 литров, для газа - 52 евро за 1000 литров.

При этом установлены льготы для топлива на нужды Министерства обороны. Для военных акциз будет составлять 0 евро за 1000 літрів. Такая норма будет действовать на период военного положения в Украине.

Железняк также отметил, что в силу закон вступит уже в конце сентября. Все нововведения, которые предусматриваются документом, будут действовать до конца военного положения, но не позднее 1 июля 2023 года.

Напомним, ранее в Минэкономики заявляли, что возвращение акциза на топливо не должно отразиться на его стоимости для граждан Украины.

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