Рада поддержала возвращение акциза на топливо

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка в Telegram .

По его словам, законопроект поддержали 255 депутатов на очередном заседании Рады.

Согласно документу, теперь в Украине начнут действовать акцизы: для бензина, дизеля и биотоплива - 100 евро за 1000 литров, для газа - 52 евро за 1000 литров.

При этом установлены льготы для топлива на нужды Министерства обороны. Для военных акциз будет составлять 0 евро за 1000 літрів. Такая норма будет действовать на период военного положения в Украине.

Железняк также отметил, что в силу закон вступит уже в конце сентября. Все нововведения, которые предусматриваются документом, будут действовать до конца военного положения, но не позднее 1 июля 2023 года.