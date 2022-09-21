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Сколько Россия соберет "вояк" после первой волны мобилизации: прогноз МВД

Новина українською →
Киев, Среда 21 сентября 2022 13:20
Сколько Россия соберет "вояк" после первой волны мобилизации: прогноз МВД Фото: советник главы МВД Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Мария Кучерявец

В ходе первой волны мобилизации в России могут собрать максимум 40-50 тысяч военных. На большее у страны-агрессора нет экипировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Вадима Денисенко в эфире телемарафона.

"Мы должны понимать, что эта мобилизация (300 тысяч резервистов) не означает, что завтра все они появляются на линии столкновения. В первую очередь в них попадают военные специальности, поэтому, думаю, эта волна будет на 40-50 тысяч", - предполагает Денисенко.

По его словам, России, вероятно, больше и не удастся собрать, поскольку на большее количество у врага пока нет возможности найти экипировку и обучить "воинов", чтобы усилиться ими на фронте.

"Поэтому в этом случае это будут все их неотвратимые потери на территории Украины (на сегодня, 55 110 военных - ред.)", - отметил Денисенко.

Также он добавил, что считает целью мобилизации Путина его намерением стабилизировать линию фронта и попыткой не дать возможности Украине двигаться вперед.

Напомним, что сегодня российский диктатор Владимир Путин объявил в РФ частичную мобилизацию , которая стартует уже с 21 сентября.

Как заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, Москва планирует бросить на войну в Украину 300 тысяч резервистов.

Добавим, военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина пояснил, что оглашение частичной мобилизации в России существенно не повлияет на ход ее войны против Украины.

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