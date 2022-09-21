Байден отреагировал на ядерные угрозы Путина: это грубое нарушение
Президент США Джо Байден решительно раскритиковал главу Кремля Владимира Путина за ядерные угрозы. Он напомнил, что такие заявления являются нарушением режима нераспространения ядерного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена во время Генассамблеи ООН.
"Сегодня снова президент Путин угрожает ядерной войной Европе. Это грубое нарушение режима нераспространения (ядерного оружия – ред.), а теперь Россия призывает новых солдат в свои ряды, чтобы участвовать в этой битве", - заявил он.
Байден также назвал "референдумы", организованные Россией на оккупированных территориях Украины, бутафорскими. Он призвал страны помочь Украине и не поддерживать российскую вооруженную агрессию.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.
Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет утопить Украину в крови своих солдат.
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