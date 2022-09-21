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Байден отреагировал на ядерные угрозы Путина: это грубое нарушение

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Нью-Йорк, Среда 21 сентября 2022 18:34
Байден отреагировал на ядерные угрозы Путина: это грубое нарушение Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден решительно раскритиковал главу Кремля Владимира Путина за ядерные угрозы. Он напомнил, что такие заявления являются нарушением режима нераспространения ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена во время Генассамблеи ООН.

"Сегодня снова президент Путин угрожает ядерной войной Европе. Это грубое нарушение режима нераспространения (ядерного оружия – ред.), а теперь Россия призывает новых солдат в свои ряды, чтобы участвовать в этой битве", - заявил он.

Байден также назвал "референдумы", организованные Россией на оккупированных территориях Украины, бутафорскими. Он призвал страны помочь Украине и не поддерживать российскую вооруженную агрессию.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет утопить Украину в крови своих солдат.

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