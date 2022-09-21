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Россияне обстреляли Харьковскую область: на дамбе разрушен шлюз

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Харьковская область, Среда 21 сентября 2022 16:06
Россияне обстреляли Харьковскую область: на дамбе разрушен шлюз Фото: россияне обстреляли Харьковскую область и разрушили верхний шлюз на Печенежской дамбе (кадр с видео)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковской области. В результате атаки на Печенежской дамбе был разрушен верхний шлюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Рашисты нанесли 2 ракетных удара в Чугуевском районе. В результате обстрела на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз", - написал он.

Жертв и пострадавших в результате обстрелов нет.

Тимошенко сравнил ситуацию в Харьковской области с ударами по гидротехническим сооружениям Кривого Рога и добавил, что украинские специалисты знают, что делать.

Он отметил, что ситуация полностью контролируемая.

Напомним, 14 сентября россияне нанесли ракетный удар по гидротехническим сооружениям Кривого Рога. В результате удара река Ингулец вышла из берегов и подтопила несколько сотен домов.

15 сентября оккупанты повредили промышленное предприятие в городе в результате атаки.

16 сентября захватчики попытались нарушить работу плотины в Кривом Роге, нанеся очередной ракетный удар.

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