Мобилизация в России и обмен пленными: новости за 21 сентября
Российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ. Тем временем Украина и Россия провели очередной обмен пленными, в рамках которого 215 наших военных вернули домой.
Подробнее о случившемся в среду, 21 сентября, - в материале РБК-Украина.
- Российские захватчики ударили по дому в городе Курахово Донецкой области, 12 человек получили ранения, среди них дети.
- Россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, один человек погиб, еще двое ранены.
- Оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковской области и разрушили верхний шлюз на Печенежской дамбе.
- Захватчики нанесли ракетный удар по трем районам Запорожья, пострадали три человека.
- Российские военные нанесли удар по Днепропетровской области. В результате обстрелов погибла женщина.
- Оккупанты обстреляли Купянск и Стрелечью Харьковской области, шесть человек получили ранения.
- Министры иностранных дел стран Евросоюза проведут экстренную встречу, на которой обсудят введение новых санкций против России и продление помощи Украине.
- Президент Владимир Зеленский назначил Галину Луговую начальником Херсонской городской военной администрации.
- Литва передаст Украине дроны-камикадзе Warmate, закупленные в рамках инициативы компании "Legion Of Boom". Они поступят ВСУ уже в октябре-ноябре этого года.
- Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Дмитрия Шенцева.
- Радаподдержал возврат акциза на топливо: для бензина, дизеля и биотоплива - 100 евро за 1000 литров, для газа - 52 евро за 1000 литров.
- С 22 сентября в Тернополе снова вводится масочный режим из-за коронавируса. Ношение масок становится обязательными в общественных местах.
Украина вернула из плена 215 военных, среди них "азовцы"
Украина вернула 215 наших военных, в том числе 108 бойцов "Азова" в рамках обмена пленными с Россией.
Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Украина вернула очень много известных украинских защитников: Дениса "Редиса" Прокопенко, Сергея "Волыну" Волынского, Святослава "Калину" Паламара, Евгения Бову, Дениса Шлегу, Екатерину Полищук, Марьяну Момонову и других.
Кроме того, Украина передала России бывшего нардепа Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников. Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк отметил, что обмен Медведчука не препятствует рассмотрению его дел в суде.
Путин объявил частичную мобилизацию
Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Он отметил, что указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начались 21 сентября.
В ходе мобилизации Россия планирует призвать в армию 300 тысяч резервистов. Однако в Министерстве внутренних дел Украины отметили, что Россия в ходе первой волны мобилизации сможет собрать максимум 40-50 тысяч военных.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет утопить Украину в крови российских солдат.
Российский диктатор также пригрозил Западу ядерным оружием, добавив, что в России оно якобы современнее, чем у стран НАТО.
По всей территории России прошли протесты против мобилизации. Российские силовики задержали более тысячи митингующих.
В Украине введут добровольный воинский учет женщин
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о добровольном воинском учете женщин.
Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, могут быть взяты на военный учет по собственному желанию. Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, должны обязательно приниматься на учет военнообязанных.
Враг ночью атаковал ЗАЭС: есть повреждения на одном энергоблоке
Россияне обстреляли Запорожскую АЭС. От удара врага повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС.
В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных нужд энергоблока. Из-за потери питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.
Позже персонал ЗАЭС наладил питание собственных нужд энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в дежурный режим.
Россия освободила из плена 10 иностранных бойцов ВСУ
Россия освободила из плена 10 иностранных военных, служивших в рядах ВСУ. Освобождение произошло при посредничестве принца Саудовской Аравии. Из плена вернули пятерых британцев, двух американцев, хорвата, марокканца и гражданина Швеции. Среди освобожденных есть и те, которых "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".
Выступление Байдена на Генассамблее ООН
Президент США Джо Байден в своем выступлении критиковал Россию, обещал военную и финансовую поддержку Украине, а также выступил за реформу Совбеза ООН и разрешение конфликтов дипломатическим путем.
Главные заявления:
- Россия фейковыми "референдумами" и войной против Украины нарушает хартию ООН.
- Ядерные угрозы Путина - это грубое нарушение режима нераспространения ядерного оружия.
- Война в Украине должна завершиться на справедливых условиях .
- Совет безопасности ООН следует расширить за счет новых постоянных и непостоянных участников.
Дожди отступят, но не везде: прогноз погоды на четверг
В четверг, 22 сентября, в Украине облачно с прояснениями. В западных и северных областях, днем также в Винницкой, Черкасской и Крыму ожидается небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков.
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