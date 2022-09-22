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Мобілізація в Росії та обмін полоненими: новини за 21 вересня

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Четвер 22 вересня 2022 08:15
Мобілізація в Росії та обмін полоненими: новини за 21 вересня Коллаж РБК-Україна
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ. Тим часом Україна та Росія провели черговий обмін полоненими, у рамках якого 215 наших військових повернули додому.

Докладніше про те, що сталося у середу, 21 вересня, - у матеріалі РБК-Україна.

Україна повернула з полону 215 військових, серед них "азовці"

Україна повернула 215 наших військових, серед яких 108 бійців "Азову" у рамках обміну полоненими з Росією.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Україна повернула дуже багато відомих українських захисників: Дениса "Редіса" Прокопенка, Сергія "Волину" Волинського, Святослава "Калину" Паламара, Євгенія Бову, Дениса Шлегу, Катерину Поліщук, Мар'яну Момонову та інших.

Окрім того, Україна передала Росії колишнього нардепа Віктора Медведчука. Його обміняли на 200 українських захисників. Виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк зазначив, що обмін Медведчука не перешкоджає розгляду його справ у суді.

Путін оголосив часткову мобілізацію

Президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Він зазначив, що указ вже підписано, мобілізаційні заходи розпочались 21 вересня.

У ході мобілізації Росія планує призвати до армії 300 тисяч резервістів. Проте в Міністерстві внутрішніх справ України зазначили, що Росія у ході першої хвилі мобілізації зможе зібрати максимум 40-50 тисяч військових.

Президент Украъни Володимир Зеленський заявив, що Путін хоче втопити Україну у крові російських солдатів.

Російський диктатор також погрозив Заходу ядерною зброєю, додавши, що в Росії вона нібито сучасніше, ніж у країн НАТО.

Во всій території Росії пройшли протести проти мобілізації. Російські силовики затримали понад тисячу мітингувальників.

В Україні запровадять добровільний військовий облік жінок

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект щодо добровільного військового обліку жінок.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю можуть бути взяті на військовий облік за власним бажанням. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, яка споріднена з медичною діяльністю, мають обов'язково братися на облік військовозобов’язаних.

Ворог уночі атакував ЗАЕС: є пошкодження на одному енергоблоці

Росіяни обстріляли Запорізьку АЕС. Від удару ворога було пошкоджено обладнання зв'язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС.

Внаслідок атаки відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. Через втрату живлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива.

Пізніше персонал ЗАЕС налагодив живлення власних потреб енергоблоку №6 від системи шин інших енергоблоків станції. Дизель-генератори 6-го енергоблоку були вимкнені і переведені в режим чергування.

Росія звільнила з полону 10 іноземних бійців ЗСУ

Росія звільнила з полону 10 іноземних військових, які служили у лавах ЗСУ. Звільнення відбулося за посередництва принца Саудівської Аравії. З полону повернули п'ятьох британців, двох американців, хорвата, марокканця і громадянина Швеції. Серед звільнених є й ті, яких "засудили" до смертної кари у так званій "ДНР".

Виступ Байдена на Генасамблеї ООН

Президент США Джо Байден у своєму виступі критикував Росію, обіцяв військову та фінансову підтримку Україні, а також виступив за реформу Радбезу ООН та вирішення конфліктів дипломатичним шляхом.

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Дощі відступлять, але не скрізь: прогноз погоди на четвер

У четвер, 22 вересня, в Україні буде хмарно із проясненнями. У західних та північних областях, вдень також у Вінницькій, Черкаській та Криму очікується невеликий дощ. На решті території без істотних опадів.

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Офіційно. Україна повернула з полону 215 військових, серед них "азовці"
Офіційно. Україна повернула з полону 215 військових, серед них "азовці"
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