ua en ru
Чт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Наступление россиян под Авдеевкой замедлилось. Британская разведка назвала причины

Авдеевка, Четверг 21 марта 2024 11:17
UA EN RU
Наступление россиян под Авдеевкой замедлилось. Британская разведка назвала причины Фото: британская разведка объяснила, почему РФ замедлила наступление под Авдеевкой (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Наступление российских войск в районе Авдеевки замедлилось в последние недели. Вероятной причиной этого были потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter (Х).

Как говорится в сводке, российские войска продолжают сосредотачиваться на операциях в Донецкой области, достигая незначительных успехов. Россияне пытались расширить зоны противостояния северо-западнее Донецка. Бои идут за ряд населенных пунктов, включая Орловку, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

"Наступление россиян замедлилось за последние недели, вероятно, частично из-за значительных потерь во время кампании в Авдеевке", - считает разведка.

В Минобороны Великобритании отмечают, что ситуация на этом участке фронта остается нестабильной, а дефицит личного состава и боеприпасов украинских сил, вероятно, ограничивает их способность удерживать позиции.

Что происходит на фронте

Напомним, российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и некоторые соседние села. Но Силы обороны удерживают позиции возле Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.

Ранее украинские военные также сообщали, что оккупанты хотят захватить Часов Яр в Донецкой области, а в соседних населенных пунктах Ивановское и Богдановка уже идут бои.

Как 47 бригада ВСУ уничтожает россиян под Авдеевкой - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Авдеевка Великобритания Вооруженные силы Украины Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Появились фото и видео последствий ракетной атаки на Киев
Появились фото и видео последствий ракетной атаки на Киев
DAILY
"Все не может держаться на нас". Как 47-я бригада уничтожает россиян под Авдеевкой
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Все не может держаться на нас". Как 47-я бригада уничтожает россиян под Авдеевкой