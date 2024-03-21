На границе с Польшей разблокировали движение грузовиков на ПП "Зосин-Устилуг"

В Польше возле пункта пропуска "Зосин-Устилуг" сегодня вечером, 21 марта, было разблокировано движение грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины .

Как сообщили украинские пограничники, в 21:10 польские протестующие завершили митинг перед пунктом пропуска "Зосин". Возле этого ПП, в частности, перед этим продолжалась общепольская забастовка.

В ГПСУ отметили, что в настоящее время пропуск автобусов, легковых автомобилей и грузовых транспортных средств осуществляется в обычном порядке в обоих направлениях.

Отметим, ранее сегодня польские пограничники заявляли, что вечером в четверг участники забастовки временно разблокируют пункт пропуска "Зосин-Устилуг".

Протесты польских фермеров на границе с Украиной

Напомним, польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы - как в направлении Украины, так и в направлении Польши. Блокировку продолжают производить на шести пунктах пропуска.

Ранее протестующие заявляли о планах продлить свои пикеты на границе с Украиной до 30 апреля.

Также сообщалось, что 20 марта на территории Польши начались общенациональные акции протеста с общим числом участников до 70 тысяч человек. В частности, протестующие приостановили пропуск грузовиков, а также автобусов на контрольно-пропускном пункте "Медика-Шегини".