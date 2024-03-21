"Повреждения есть". В разведке отреагировали на удар по аэродрому Энгельс

В результате взрывов на аэродроме в российском Энгельсе есть повреждения. Украинская разведка собирает данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Сами россияне в публичных источниках сообщают о повреждениях по меньшей мере двух самолетов. Мы будем осторожны, уточним, что в результате этого инцидента, конечно, есть повреждения, данные собираются", - сказал он.

Юсов отметил, что по поводу того, "кто проводил и чем проводил" данную операцию, комментариев нет.

Разведчик объяснил, что аэродром Энгельс остается очень важным стратегическим объектом для России. Там базируются бомбардировщики, с которых наносят удары по Украине. По словам представителя ГУР, объект представляет опасность и для Европы.

"В определенной степени для Путина - это стратегический объект, поэтому передислокация (самолетов, - ред.) оттуда возможна, но использовать они его в дальнейшем будут пытаться. Это значит, что и дальше инциденты и на этом, и на других объектах будут продолжаться", - заявил Юсов.