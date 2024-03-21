Глава военного комитета НАТО впервые прибыл в Киев с февраля 2022 года

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр прибыл в Украину. Это его первый визит в Киев с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бауэра в Twitter (X).

Также Бауэр добавил, что визит позволяет ему выразить уважение мужеству и силе украинцев, продемонстрированных на поле боя и вне его.

"Мой визит - первая военная делегация НАТО, посетившая Украину после широкомасштабного вторжения - является свидетельством того, что НАТО и Украина ближе, чем когда-либо", - сказал адмирал.

Путь Украины в НАТО

Напомним, 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Североатлантический союз.

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