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В сети сообщают о падении самолета в Таганроге: подробности

Четверг 21 марта 2024 15:38
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В сети сообщают о падении самолета в Таганроге: подробности Иллюстративное фото: в российском Таганроге упал самолет (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

В российском городе Таганрог, вероятно, днем четверга, 21 марта, упал самолет рядом с аэродром.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российские пропагандистские Telegram-каналы.

В местных пабликах пишут, что неподалеку от лимана самолет упал в траву и начался пожар. Также известно, что на место летят спасательные вертолеты.

Кроме того, на опубликованных видео и фото видно, что над поднимается столб темного дыма. Также жители города сообщают, что видели в небе след от полета самолета, однако сам самолет не был виден.

Следует отметить, что на территории Таганрога есть военный аэродром "Таганрог-Центральный". Там есть две взлетно-посадочные полосы: одна бетонная и одна запасная грунтовая.

В сети сообщают о падении самолета в Таганроге: подробности

Удар по Энгельсу

В ночь на 20 марта в российском городе Энгельс Саратовской области прозвучали взрывы. В сети сообщали о "прилетах", а жители публиковали "громкие" видео со взрывами.

Местные власти заявили об атаке беспилотников и отчитались, что якобы все беспилотники "были сбиты над городом". Местные жители в соцсетях не согласились с этим.

Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что взрывы в Энгельсе были работой Главного управления разведки Минобороны. Результаты боевой работы уточняются.

Добавим, что в Энгельсе находится военно-воздушная база России – "Энгельс-2". Там базируются стратегические бомбардировщики, наносящие удары по Украине.

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