В Симферополе взрывы, россияне заявили об "атаке" и перекрыли Крымский мост

Взрывы в оккупированном Симферополе прогремели 21 марта. Россияне пожаловались на "атаку" и перекрыли Крымский мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как пишут в сети, в Симферополе слышали несколько взрывов. Оккупанты оправдываются, что это работа противовоздушной обороны.

Между тем, пропагандисты заявили, что якобы на территорию Крыма зашло несколько групп беспилотников и, мол, работает российская ПВО. Министерство обороны РФ утверждает, что "сбили" три дрона над Крымом. Традиционно обвинили Украину.

При этом россияне перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту.

скриншот deepstatemap.live