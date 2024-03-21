Украина получила от Канады 1,5 млрд долларов США, которые помогут правительству финансировать дефицит, в том числе социальные программы помощи украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.