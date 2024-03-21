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Украина получила от Канады 1,5 млрд долларов

Четверг 21 марта 2024 00:06
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Украина получила от Канады 1,5 млрд долларов Иллюстративные фото (flickr.com)
Автор: Вадим Ребрина

Украина получила от Канады 1,5 млрд долларов США, которые помогут правительству финансировать дефицит, в том числе социальные программы помощи украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Важные средства, которые помогут нашему Правительству финансировать дефицит, в частности, социальные программы помощи украинцам", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения России составляет около 7 млрд канадских долларов.

Как стало известно 19 марта, Канада в рамках новой военной помощи передаст Украине партию приборов ночного видения.

Также Сенат Канады 20 марта одобрил законопроект о свободной торговле с Украиной.

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что страна могла бы покупать произведенные в Украине дроны.

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