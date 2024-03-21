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Чехия передала Украине свои последние вертолеты Ми-24

Четверг 21 марта 2024 18:33
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Чехия передала Украине свои последние вертолеты Ми-24 Архивное фото: Чехия передала Украине свои последние вертолеты Ми-24 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Чехия передала в качестве военной помощи свои вертолеты Ми-24. Больше таких бортов у страны не осталось.

Об этом заявил министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deník N.

Отмечается, что две недели назад министр пришла к правительству с секретным документом и предложением о поставках Украине вертолетов Ми-24.

Кабмин это решение тайным образом одобрил. Таким образом, Чехия передала Украине последние свои вертолеты советского производства.

"У нас больше нет оборудования, которым можно было бы пожертвовать", - сказала Чернохова.

Ми-24

Советский/российский ударный вертолёт разработки, неофициальное название - "Крокодил".

Стал первым советским и вторым в мире (после AH-1 "Кобра") специализированным боевым вертолетом, а также первым в мире многосерийным специализированным боевым вертолетом со съемным шасси. Серийный выпуск начался в 1971 году и продолжается до сих пор.

Имеет множество модификаций, экспортировался во многие страны мира. Активно использовался в годы Афганской войны, а также во многих региональных конфликтах.

Снабжение Украины вертолетов Ми-24

Минувшим летом глава Минобороны Чехии заявляла, что страна получает от Соединенных Штатов Америки новые вертолеты, а старые Ми-24В списывает и планирует передать Украине.

Также в июле сообщалось, что Польша передала десяток боевых вертолетов Ми-24 для борьбы против российской агрессии.

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