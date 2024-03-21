ua en ru
Чт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Утренняя российская атака на Киев была нацелена на ГУР, - источник

Украина, Четверг 21 марта 2024 18:45
UA EN RU
Утренняя российская атака на Киев была нацелена на ГУР, - источник Фото: почти все ракеты во время атаки были нацелены на объекты ГУР (armyinform.com.ua)
Автор: Карина Левицкая, Ульяна Безпалько

Почти все ракеты, которыми Россия ударила по Киеву сегодня утром, были нацелены на объекты Главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Силах обороны.

По данным источников, абсолютное большинство ракет, которые шли сегодня на Киев, были направлены на объекты Главного управления разведки.

"Все они сбиты", - добавили в Силах обороны.

Ракетная атака РФ по Киеву 21 марта

Напомним, что в ночь на 21 марта российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по Киеву. Враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и две баллистические/аэробалистические ракеты "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал". Противовоздушная оборона ВСУ уничтожила все 31 вражескую ракету в пределах Киевской области.

Отметим, что воздушная тревога в столице продолжалась около 3 часов. После сложных маневров в смежных областях ракеты заходили на столицу одновременно по разным направлениям. Из-за падения обломков сбитых ракет в городе в трех районах все же есть последствия, кроме того, известно о 13 пострадавших, среди них ребенок.

Детальнее об атаке РФ на Киев и ее последствиях - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Боеприпасы, зерно и вступительные переговоры. Зеленский обратился к лидерам на саммите ЕС
Боеприпасы, зерно и вступительные переговоры. Зеленский обратился к лидерам на саммите ЕС
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными