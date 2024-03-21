Утренняя российская атака на Киев была нацелена на ГУР, - источник

Почти все ракеты, которыми Россия ударила по Киеву сегодня утром, были нацелены на объекты Главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Силах обороны.

"Все они сбиты", - добавили в Силах обороны.

По данным источников, абсолютное большинство ракет, которые шли сегодня на Киев, были направлены на объекты Главного управления разведки.

Ракетная атака РФ по Киеву 21 марта

Напомним, что в ночь на 21 марта российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по Киеву. Враг применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и две баллистические/аэробалистические ракеты "Искандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинжал". Противовоздушная оборона ВСУ уничтожила все 31 вражескую ракету в пределах Киевской области.

Отметим, что воздушная тревога в столице продолжалась около 3 часов. После сложных маневров в смежных областях ракеты заходили на столицу одновременно по разным направлениям. Из-за падения обломков сбитых ракет в городе в трех районах все же есть последствия, кроме того, известно о 13 пострадавших, среди них ребенок.

Детальнее об атаке РФ на Киев и ее последствиях - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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