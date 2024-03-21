ЛСР заявляет, что их рейд в РФ сорвал планы Путина по наступлению

Прорыв границы Российской Федерации позволил сорвать планы армии российского диктатора Владимира Путина по наступлению, которые были посвящены "победе"на выборах президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бойца легиона "Свобода России" Алексея Барановского во время пресс-конференции .

Как отметил Барановский, Российская Федерация регулярно пытается посвятить какие-то свои наступления или другие "достижения" каким-то датам, как пример 9 мая, день рождения диктатора или годовщина полномасштабного вторжения.

"Путинская армия собиралась проводить существенную атаку, приурочив это к выборам, а точнее говоря, к инаугурации, которая должна состояться. Соответственно наша операция в военном смысле сорвала эти планы российской армии", - заявил боец легиона "Свобода России".

Он добавил, что прорыв границы России заставил врага перебросить значительные силы, в частности с Харьковского и Купянского направлений, чтобы удержать Белгородскую и Курскую области.

"Пока свои (Белгородская и Курская области, - ред.). Фактически мы сорвали планы по наступлению вооруженных сил РФ, приуроченные к выборам и переназначению Путина", - добавил Барановский.

Открытие второго фронта

Командир "Российского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Никитин, в свою очередь, заявил, что прорыв границы смог "наверное без преувеличения открыть второй фронт" и перенести полноценно военные действия на территорию России.

Также он убежден в том, что прорыв границы помог ослабить натиск россиян на других участках фронта.

"Если раньше мы говорили, что государственная граница просто стала укрепленным протяженным участком, то сейчас мы можем говорить, что госграница - это полноценное продолжение линии фронта, которую силами наших бойцов удалось создать", - добавил он.

Прорыв границы России

12 марта бойцы легиона "Свобода России", "Российского добровольческого корпуса", а также воюющие на стороне Украины Сибирского батальона прорвали границу Российской Федерации.

Добровольческие батальоны зашли в Курскую и Белгородскую области, где продолжают вести бои, сопровождающиеся, в частности, ударами по военным объектам оккупантов. В частности, к бойцам также присоединились и Ичкерийские добровольцы.

Детальнее о рейде в Белгородской и Курской областях и что там происходит - РБК-Украина писало в материале.