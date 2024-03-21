Боеприпасы, зерно и вступительные переговоры. Зеленский обратился к лидерам на саммите ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам ЕС с призывом предоставить больше помощи с противовоздушной обороной и боеприпасами, а также способствовать прогрессу на пути Украины к европейской интеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Это война России не только против Украины, но и против всех нас, против ваших стран, против всей Европы и европейского образа жизни", - сказал президент.

Противовоздушная оборона

Зеленский отметил, что вся противовоздушная оборона, предоставляемая Украине, в частности европейские страны, сохраняет жизнь украинских городов и сел.

"Но имеющихся систем противовоздушной обороны недостаточно, чтобы защитить всю нашу территорию от российского террора. И речь идет не о сотнях систем, а о достижимом количестве – чтобы защитить всю территорию Украины. Вы все знаете, какие шаги нужно предпринять", - добавил лидер государства. .

Боеприпасы

Президент поблагодарил за создание Фонда помощи Украине в размере 5 миллиардов евро и поддержку инициативы Чехии по закупке снарядов для украинских солдат.

"Это поможет. Спасибо вам. К сожалению, использование артиллерии на фронте нашими солдатами унизительно для Европы в том смысле, что Европа может дать больше. И сейчас очень важно это доказать", - отметил он.

Вопросы оборонного производства

"Я надеюсь, что мы все можем согласиться, что наша Европа нуждается в настоящей оборонной самодостаточности. Этого можно добиться только путем увеличения производства оружия и боеприпасов на континенте. Украина демонстрирует, что это можно сделать достаточно быстро", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас важно не терять время, необходимое для активизации оборонного производства.

Торговая политика

Президент отметил, что Украина не может смириться с тем, что фон для российского террора — давление на страну в торговых вопросах.

"Я благодарен всем тем в Европе, кто также считает это давление неприемлемым. Сейчас вопрос торговли - в частности, продолжение режима либерализации торговли с ЕС - это не просто вопрос определенных товаров, это вопрос способности противостоять российской агрессии", - подчеркнул он.

Импорт российской сельскохозяйственной продукции

Украинский лидер также подверг критике импорт российской сельскохозяйственной продукции.

"В то же время, мы видим, что, к сожалению, доступ России на европейский аграрный рынок до сих пор остается неограниченным. И когда украинское зерно выбрасывается на дороги или железнодорожные пути, российская продукция все еще транспортируется в Европу, а также товары из подконтрольной Путину Беларуси. Это несправедливо" , - отметил Зеленский.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Зеленский подчеркнул, что Украина выполняет свою часть обязательств по внутренней трансформации.

"Мы знаем, что ЕС имеет рамки для переговоров, готовые к вашему рассмотрению. Ее одобрение могло бы существенно поддержать наш народ и послать правильный сигнал всей Европе после выборов в Европейский парламент в июне", - подытожил он.

Замороженные российские активы

Президент подчеркнул, что нужен прогресс в справедливом использовании замороженных активов России.

"Агрессор должен заплатить самую высокую цену за войну - это соответствует как букве, так и духу закона", - сказал он.