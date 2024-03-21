Эстония объявила о новом пакете военной помощи для Украины
Эстония передаст Украине пакет военной помощи на сумму 20 миллионов евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Эстонии.
Пакет военной помощи включает в себя безоткатные противотанковые орудия, взрывчатые вещества, различные виды артиллерийских боеприпасов, противогазы, снайперское оборудование, боеприпасы меньшего калибра и многое другое.
"Мы составили этот пакет, сосредоточив внимание на обеспечении максимальной выгоды для Украины, не допуская при этом снижения обороноспособности Эстонии", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Он отметил, что последний пакет помощи включает снаряды калибра 155 мм, что является дополнительным вкладом Эстонии в инициативу Европейского союза по отправке миллиона снарядов в Украину.
Помощь Эстонии
С первых дней полномасштабной войны Эстония осудила Россию, предоставила Украине военную и финансовую помощь, а также приняла тысячи беженцев. Президент и премьер Эстонии одними из первых посетили Украину весной прошлого года.
Ранее правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155-мм калибра.
Также премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала ЕС ускорить производство снарядов для Украины, чтобы передать обещанный миллион артиллерийских боеприпасов.
Помимо этого Эстония предложила план финансирования Украины на 120 млрд евро.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.