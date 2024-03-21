ua en ru
Чт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эстония объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Четверг 21 марта 2024 14:16
UA EN RU
Эстония объявила о новом пакете военной помощи для Украины Фото: министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Эстония передаст Украине пакет военной помощи на сумму 20 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Эстонии.

Пакет военной помощи включает в себя безоткатные противотанковые орудия, взрывчатые вещества, различные виды артиллерийских боеприпасов, противогазы, снайперское оборудование, боеприпасы меньшего калибра и многое другое.

"Мы составили этот пакет, сосредоточив внимание на обеспечении максимальной выгоды для Украины, не допуская при этом снижения обороноспособности Эстонии", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он отметил, что последний пакет помощи включает снаряды калибра 155 мм, что является дополнительным вкладом Эстонии в инициативу Европейского союза по отправке миллиона снарядов в Украину.

Помощь Эстонии

С первых дней полномасштабной войны Эстония осудила Россию, предоставила Украине военную и финансовую помощь, а также приняла тысячи беженцев. Президент и премьер Эстонии одними из первых посетили Украину весной прошлого года.

Ранее правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155-мм калибра.

Также премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала ЕС ускорить производство снарядов для Украины, чтобы передать обещанный миллион артиллерийских боеприпасов.

Помимо этого Эстония предложила план финансирования Украины на 120 млрд евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония Помощь Украине Война России против Украины Война в Украине
NEWS
Появились фото и видео последствий ракетной атаки на Киев
Появились фото и видео последствий ракетной атаки на Киев
DAILY
Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными
Катерина Гончарова, Юлия Акимова Сумщина под ударом. Как россияне уничтожают бомбами приграничье и что будет с местными