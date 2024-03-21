Эстония объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Эстония передаст Украине пакет военной помощи на сумму 20 миллионов евро.

Пакет военной помощи включает в себя безоткатные противотанковые орудия, взрывчатые вещества, различные виды артиллерийских боеприпасов, противогазы, снайперское оборудование, боеприпасы меньшего калибра и многое другое.

"Мы составили этот пакет, сосредоточив внимание на обеспечении максимальной выгоды для Украины, не допуская при этом снижения обороноспособности Эстонии", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он отметил, что последний пакет помощи включает снаряды калибра 155 мм, что является дополнительным вкладом Эстонии в инициативу Европейского союза по отправке миллиона снарядов в Украину.