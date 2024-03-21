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ЕС планирует поставить экономику на "военные рельсы": Мишель назвал три цели

Брюссель, Четверг 21 марта 2024 23:25
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ЕС планирует поставить экономику на "военные рельсы": Мишель назвал три цели Фото: Шарль Мишель, глава Евросовета (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейский союз намерен поставить свою экономику на "военные рельсы". Для этого необходимо выполнить три цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Европейского совета Шарля Мишеля в Twitter и пресс-секретаря главы Евросовета Екатерину Касинге в Twitter.

Он отметил, что сейчас блок должен повысить готовность к обороне и поставить экономику на "военные рельсы", чтобы "соответствовать остроте угрозы".

По словам Мишеля, это предусматривает:

  • поддержку Украины прямо сейчас;
  • инвестирование лучше и быстрее;
  • облегчение доступа к государственному и частному финансированию оборонного сектора.

Лидеры стран Евросоюза также договорились:

  • стимулировать развитие и совместные закупки для устранения критических пробелов в потенциале ЕС;
  • увеличить совместные инвестиции в оборону, от исследований и разработок до стадии планирования, индустриализации и совместных закупок;
  • повысить устойчивость европейской оборонной промышленности, ее гибкость и способность разрабатывать и производить инновационную оборонную продукцию;
  • стимулировать дальнейшую интеграцию европейского оборонного рынка в рамках Евросоюза;
  • поддержать инициативы по продолжению инвестиций в квалифицированную рабочую силу.

Что предшествовало

Напомним, в Брюсселе 21-22 марта проходит саммит Евросовета, в котором принимают участие лидеры стран ЕС.

В пригласительном письме на саммит для лидеров Мишель заявил о необходимости перевести экономику ЕС на "военные рельсы".

Он объяснил это тем, что блок сталкивается с наибольшей угрозой безопасности со времен Второй мировой войны и сейчас самое время принять радикальные и конкретные шаги, чтобы быть готовыми к обороне.

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