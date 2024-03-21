ЕС планирует поставить экономику на "военные рельсы": Мишель назвал три цели
Европейский союз намерен поставить свою экономику на "военные рельсы". Для этого необходимо выполнить три цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Европейского совета Шарля Мишеля в Twitter и пресс-секретаря главы Евросовета Екатерину Касинге в Twitter.
Он отметил, что сейчас блок должен повысить готовность к обороне и поставить экономику на "военные рельсы", чтобы "соответствовать остроте угрозы".
По словам Мишеля, это предусматривает:
- поддержку Украины прямо сейчас;
- инвестирование лучше и быстрее;
- облегчение доступа к государственному и частному финансированию оборонного сектора.
Лидеры стран Евросоюза также договорились:
- стимулировать развитие и совместные закупки для устранения критических пробелов в потенциале ЕС;
- увеличить совместные инвестиции в оборону, от исследований и разработок до стадии планирования, индустриализации и совместных закупок;
- повысить устойчивость европейской оборонной промышленности, ее гибкость и способность разрабатывать и производить инновационную оборонную продукцию;
- стимулировать дальнейшую интеграцию европейского оборонного рынка в рамках Евросоюза;
- поддержать инициативы по продолжению инвестиций в квалифицированную рабочую силу.
Что предшествовало
Напомним, в Брюсселе 21-22 марта проходит саммит Евросовета, в котором принимают участие лидеры стран ЕС.
В пригласительном письме на саммит для лидеров Мишель заявил о необходимости перевести экономику ЕС на "военные рельсы".
Он объяснил это тем, что блок сталкивается с наибольшей угрозой безопасности со времен Второй мировой войны и сейчас самое время принять радикальные и конкретные шаги, чтобы быть готовыми к обороне.
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