ЕС планирует поставить экономику на "военные рельсы": Мишель назвал три цели

Европейский союз намерен поставить свою экономику на "военные рельсы". Для этого необходимо выполнить три цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Европейского совета Шарля Мишеля в Twitter и пресс-секретаря главы Евросовета Екатерину Касинге в Twitter .

Он отметил, что сейчас блок должен повысить готовность к обороне и поставить экономику на "военные рельсы", чтобы "соответствовать остроте угрозы".

Что предшествовало

Напомним, в Брюсселе 21-22 марта проходит саммит Евросовета, в котором принимают участие лидеры стран ЕС.

В пригласительном письме на саммит для лидеров Мишель заявил о необходимости перевести экономику ЕС на "военные рельсы".

Он объяснил это тем, что блок сталкивается с наибольшей угрозой безопасности со времен Второй мировой войны и сейчас самое время принять радикальные и конкретные шаги, чтобы быть готовыми к обороне.

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