ЕС призвал к полному и безопасному гуманитарному доступу в Газу, - Мишель

Европейский союз призвал к полному и безопасному гуманитарному доступу в Сектор Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Европейского совета Шарля Мишеля в Twitter .

"Полный и безопасный гуманитарный доступ в Газу имеет важное значение для предоставления гражданскому населению жизненно необходимой помощи в катастрофической ситуации, сложившейся в Газе", - подчеркнул глава Европейского совета.

Мишель заявил, что ЕС призывает к немедленной гуманитарной паузе , которая приведет к устойчивому прекращению огня.

Ситуация в Газе

Участники группировки ХАМАС напали на Израиль из сектора Газа 7 октября 2023 года.

Уже в конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию в секторе Газа. Операция продолжается до сих пор.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что целью является полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил о готовности совершить визит в Израиль и выступить перед Кнессетом. Он подтвердил призыв к временному прекращению огня в секторе Газа, чтобы освободить заложников и доставить гуманитарную помощь.

Уже 8 февраля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал о приближении полной победы и готовности ЦАХАЛ начать наземную операцию в городе Рафах вблизи границы с Египтом на юге сектора Газа.

Кроме того, президент США Джо Байден может выставить Израилю более жесткие условия о предоставлении новой военной помощи на фоне продолжения боевых действий в южной части сектора Газа.

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