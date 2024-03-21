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Демократы США готовы поддержать помощь Украине в кредит, чтобы выйти из тупика

Вашингтон, Четверг 21 марта 2024 18:17
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Демократы США готовы поддержать помощь Украине в кредит, чтобы выйти из тупика Фото: Бенни Томпсон, демократ, член Палаты представителей США (flickr by U.S. Department of Agriculture)
Автор: Иван Носальский

Члены Демократической партии США в обеих палатах Конгресса готовы поддержать идею предоставления помощи Украине в кредит. Это необходимо, чтобы выйти из тупика.

Об заявили несколько демократов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

"Демократы поддерживают помощь Украине. Неважно, назовете ли вы это кредитом или как-то иначе, но выделите им ресурсы. Вы должны оказать им помощь. Так что если это будет кредит, то это помощь, если это будет пакет помощи без каких-либо требований, то это все равно помощь", - сказал демократ, член Палаты представителей Бенни Томпсон.

В то же время демократ, сенатор Элизабет Уоррен отметила, что Украина "отчаянно нуждается в деньгах" от США и конгрессмены пытаются найти любой возможный способ возобновить помощь.

"Если есть способ организовать выделение денег Украине таким образом, чтобы получить голоса республиканцев, то я, конечно, внимательно посмотрю на это", - добавила она.

Но не все демократы согласны с таким мнением, что помощь Украине нужно оказать в любой форме.

"Не забывайте, что и Израилю, и Украине - особенно Украине - приходится занимать много денег, чтобы справиться с этой войной. Так что если вы собираетесь ухудшить их кредитоспособность - а кредитный рейтинг Израиля снизился - это вредит вашему союзнику, при этом делая вид, что вы ему помогаете. Так что это не очень хорошие изменения", - рассказал демократ, член Палаты представителей Брэд Шерман.

Помощь Украине от США

Напомним, Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине. Из-за этого поставки оружия практически приостановлены.

Сенат США уже принял законопроект, который предусматривает около 60 млрд долларов на помощь Украине на безвозмездной основе. Чтобы документ вступил в силу необходима поддержка Палаты представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается даже выносить такую инициативу на голосование. Он неоднократно заявлял, что хочет рассматривать помощь Украине в привязке к деньгам на защиту американской границы от мигрантов.

При этом издание Politico написало о том, что республиканцы Конгресса все больше поддерживают идею предоставления Украине части помощи в кредит.

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