Бельгия поддержала предложение ЕС закупить на активы РФ оружие для Украины: почему это важно

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо поддержал предложение Европейского союза использовать миллиарды евро прибыли от замороженных российских финансовых активов для закупки оружия для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это хорошее предложение. Я думаю, что это разумный способ сделать это. Я думаю, что идея направить эти средства преимущественно на закупку оружия имеет полный смысл", - сказал он.

Еврокомиссия на этой неделе предложила изъять прибыль - по оценкам, 2,5-3,0 миллиарда евро (2,7-3,3 миллиарда долларов) в год - из российских активов, замороженных в Европе после вторжения Москвы на Украину, и перевести около 90 % в Киев.

Активы заморожены центральными депозитариями ЕС, в основном бельгийской Euroclear.

Согласно предложению Еврокомиссии, 90% прибыли будет направлено через фонд Европейского фонда мира на закупку оружия для Украины. Остальные средства пойдут на восстановление и реконструкцию.

Украина также получит налог, который бельгийское правительство начисляет на прибыль. На 2024 год он составит 1,7 миллиарда евро, из которых 1,5 миллиарда евро будут выплачены в этом году.

Таким образом, общий финансовый вклад в Украину от замороженных российских активов в ЕС может составить около 4,0-4,5 миллиарда евро в этом году.

Конфискация замороженных активов РФ

В конце февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "пора начать разговор об использовании прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины".

По словам высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, до сих пор возможность использования прибыли рассматривалась как поддержка восстановления Украины, впрочем, в последнее время главным вопросом стало предотвращение дальнейших разрушений.

Между тем, во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС, 18 марта, было принято решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную помощь Украине в рамках Европейского фонда мира.

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