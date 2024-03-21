ua en ru
Чт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бельгия поддержала предложение ЕС закупить на активы РФ оружие для Украины: почему это важно

Четверг 21 марта 2024 12:00
UA EN RU
Бельгия поддержала предложение ЕС закупить на активы РФ оружие для Украины: почему это важно Фото: премьер-министр Бельгии Александр де Кроо (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо поддержал предложение Европейского союза использовать миллиарды евро прибыли от замороженных российских финансовых активов для закупки оружия для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это хорошее предложение. Я думаю, что это разумный способ сделать это. Я думаю, что идея направить эти средства преимущественно на закупку оружия имеет полный смысл", - сказал он.

Еврокомиссия на этой неделе предложила изъять прибыль - по оценкам, 2,5-3,0 миллиарда евро (2,7-3,3 миллиарда долларов) в год - из российских активов, замороженных в Европе после вторжения Москвы на Украину, и перевести около 90 % в Киев.

Активы заморожены центральными депозитариями ЕС, в основном бельгийской Euroclear.

Согласно предложению Еврокомиссии, 90% прибыли будет направлено через фонд Европейского фонда мира на закупку оружия для Украины. Остальные средства пойдут на восстановление и реконструкцию.

Украина также получит налог, который бельгийское правительство начисляет на прибыль. На 2024 год он составит 1,7 миллиарда евро, из которых 1,5 миллиарда евро будут выплачены в этом году.

Таким образом, общий финансовый вклад в Украину от замороженных российских активов в ЕС может составить около 4,0-4,5 миллиарда евро в этом году.

Конфискация замороженных активов РФ

В конце февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "пора начать разговор об использовании прибыли от замороженных российских активов для совместной закупки военной техники для Украины".

По словам высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, до сих пор возможность использования прибыли рассматривалась как поддержка восстановления Украины, впрочем, в последнее время главным вопросом стало предотвращение дальнейших разрушений.

Между тем, во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС, 18 марта, было принято решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную помощь Украине в рамках Европейского фонда мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Российская Федерация Бельгия
NEWS
Появились фото и видео последствий ракетной атаки на Киев
Появились фото и видео последствий ракетной атаки на Киев
DAILY
"Все не может держаться на нас". Как 47-я бригада уничтожает россиян под Авдеевкой
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Все не может держаться на нас". Как 47-я бригада уничтожает россиян под Авдеевкой