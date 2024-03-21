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Обстрел Николаева: количество пострадавших снова возросло

Четверг 21 марта 2024 16:46
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Обстрел Николаева: количество пострадавших снова возросло Фото: в Николаеве выросло количество пострадавших (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Николаеве возросло количество пострадавших в результате сегодняшнего баллистического обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталия Кима.

По словам Кима, сейчас известно о шести пострадавших. Одному человеку была оказана помощь амбулаторно.

Следует добавить, что перед этим глава ОВА сообщал погибшую женщину.

Обновлено в 16:55

В Силах обороны юга Украине сообщили в Telegram, что российские захватчики для удара по Николаеву сегодня после обеда использовали баллистическое ракетное вооружение. Обстрел производился с территории временно оккупированного Крыма.

"В результате ракетной атаки повреждено промышленное предприятие. Возникший пожар оперативно ликвидирован. К сожалению, есть жертвы. Уже известно о 6 раненых работниках. Одна женщина погибла", - говорится в публикации.

Обстрел Николаева

Несколько часов назад в Николаеве во время воздушной тревоги раздался взрыв. Местные власти сообщали об обстреле города баллистикой.

Как отметил мэр Николаева Александр Сенкевич, сейчас проводится обход жилого частного сектора, среди многоэтажек повреждения не обнаружили. Сначала сообщалось об одном человеке, который получил ранения, впрочем количество пострадавших продолжало расти.

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