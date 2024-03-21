"Не стоит преувеличивать". Боррель призвал перестать пугать войной европейцев
Мирных жителей стран Европы стоит перестать пугать войной. Она не является неизбежной.
Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Призывы к европейским лидерам осознать стоящие перед ними проблемы хороши, но не стоит и преувеличивать. Война не является неизбежной. Я слышал, как некоторые говорят, что война неизбежна. Слава Богу, что она не неизбежна", - отметил Боррель.
По его словам, страны Европы просто поддерживают Украину, но не участвуют в войне с Россией. При этом он отметил, что страны ЕС должны готовиться к будущему, наращивая способности оборонной промышленности.
"Но не пугайте людей без необходимости, война не является неизбежной. Что неизбежно, так это необходимость поддержать Украину", - добавил Боррель.
Что предшествовало
Напомним, 21-22 марта проходит саммит ЕС с участием лидеров стран блока. Глава Евросовета Шарль Мишель в пригласительном письме на саммит отметил, что Евросоюз должен перейти в режим военной экономики из-за возможных будущих угроз со стороны Российской Федерации.
Он подчеркивал, что блока сталкивается с наибольшей угрозой безопасности со времен Второй мировой войны. Поэтому настало время принять радикальные и конкретные шаги, чтобы быть готовыми к обороне, и поставить экономику ЕС на "военные рельсы".
При этом европейские лидеры уже неоднократно заявляли об угрозе нападения России. В частности, президент Польши Анджей Дуда допустил нападение страны-агрессора в 2026 году.
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