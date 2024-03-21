Среди сбитых целей - "Кинжалы": Воздушные силы раскрыли подробности ракетной атаки
Россияне атаковали Украину 31 ракетой разных видов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командира Воздушных Сил Николая Олещука.
Противник атаковал:
- баллистической ракетой "Искандер-М";
- аэробаллистической ракетой "Кинджал";
- 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555.
Россияне запускали крылатые ракеты из 11 стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС, которые находились в Волгодонске и Энгельсе.
По словам командира, ракеты летели с севера, основное направление удара - Киев.
"В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты в Киевской области", - заявил Олещук.
Атака россиян Украины 21 марта
Ночью 21 марта, Воздушные Силы сообщили о взлете 9 бортов ТУ-95 из Мурманской области РФ.
Спустя несколько часов бомбардировщики запустили ракеты. В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.
Жители Киева слышали взрывы. Власти сообщали о работе ПВО.
В результате ракетной атаки пострадали люди.
Подробнее о последствиях ракетной атаки на Киев - читайте в материале РБК-Украина.
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