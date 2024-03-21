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Среди сбитых целей - "Кинжалы": Воздушные силы раскрыли подробности ракетной атаки

Четверг 21 марта 2024 07:55
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Среди сбитых целей - "Кинжалы": Воздушные силы раскрыли подробности ракетной атаки Фото: Воздушные силы раскрыли подробности ракетной атаки (armyinform.com)
Автор: Владислав Прийменко

Россияне атаковали Украину 31 ракетой разных видов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командира Воздушных Сил Николая Олещука.

Противник атаковал:

  • баллистической ракетой "Искандер-М";
  • аэробаллистической ракетой "Кинджал";
  • 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555.

Россияне запускали крылатые ракеты из 11 стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС, которые находились в Волгодонске и Энгельсе.

По словам командира, ракеты летели с севера, основное направление удара - Киев.

"В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты в Киевской области", - заявил Олещук.

Атака россиян Украины 21 марта

Ночью 21 марта, Воздушные Силы сообщили о взлете 9 бортов ТУ-95 из Мурманской области РФ.

Спустя несколько часов бомбардировщики запустили ракеты. В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Жители Киева слышали взрывы. Власти сообщали о работе ПВО.

В результате ракетной атаки пострадали люди.

Подробнее о последствиях ракетной атаки на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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Киев Ракетная атака
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Среди сбитых целей - "Кинжалы": Воздушные силы раскрыли подробности ракетной атаки
Среди сбитых целей - "Кинжалы": Воздушные силы раскрыли подробности ракетной атаки
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