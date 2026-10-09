Россияне ударили по дому многодетной семьи в Ровенской области, есть раненые
На севере Ровенской области из-за российских обстрелов пострадала многодетная семья. Ранения получили пять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Ровенской ОВА Александра Коваля.
В результате атаки врага существенно поврежден жилой дом семьи.
По предварительной информации, ранения получили пять человек. Среди них - 10-летний ребенок, который сейчас находится в тяжелом состоянии.
Профильному департаменту уже поручено держать ситуацию под постоянным контролем.
В случае необходимости раненого ребенка транспортируют в областную больницу.
На месте происшествия находится руководитель общины, с которым руководитель области поддерживает постоянную связь.
Местные власти готовят оказание всей необходимой помощи пострадавшей семье.
Напомним, что приграничные и северные районы Ровенской области периодически испытывают вражеские удары с применением беспилотников и ракетного вооружения.
В частности, недавно во время очередной воздушной атаки российских войск потерпело разрушения предприятие в Сарненском районе.
Кроме того, во время одной из ночных атак Россия нанесла удар по жилому сектору в Ровенской области, в результате чего был поврежден частный дом.