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Россияне ударили по дому многодетной семьи в Ровенской области, есть раненые

18:57 09.10.2026 Пт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Россияне ударили по дому многодетной семьи в Ровенской области, есть раненые Фото: РФ ударила по дому многодетной семьи в Ровенской области (t.me/oleksandrkoval_rv)
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На севере Ровенской области из-за российских обстрелов пострадала многодетная семья. Ранения получили пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Ровенской ОВА Александра Коваля.

В результате атаки врага существенно поврежден жилой дом семьи.

По предварительной информации, ранения получили пять человек. Среди них - 10-летний ребенок, который сейчас находится в тяжелом состоянии.

Профильному департаменту уже поручено держать ситуацию под постоянным контролем.

В случае необходимости раненого ребенка транспортируют в областную больницу.

На месте происшествия находится руководитель общины, с которым руководитель области поддерживает постоянную связь.

Местные власти готовят оказание всей необходимой помощи пострадавшей семье.

Напомним, что приграничные и северные районы Ровенской области периодически испытывают вражеские удары с применением беспилотников и ракетного вооружения.

В частности, недавно во время очередной воздушной атаки российских войск потерпело разрушения предприятие в Сарненском районе.

Кроме того, во время одной из ночных атак Россия нанесла удар по жилому сектору в Ровенской области, в результате чего был поврежден частный дом.

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