ua en ru
Пт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Прайс-кепы нужно поднять, чтобы Украина не осталась без света, - эксперт

19:42 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Юлия Бойко
Прайс-кепы нужно поднять, чтобы Украина не осталась без света, - эксперт Прайс-кепы должны учитывать реальные затраты на импорт света (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Прайс-кепы (максимальные ценовые ограничения) на рынке электроэнергии нужно повышать, поскольку при слишком низком ценовом "потолке" производить или импортировать электроэнергию может стать экономически невыгодно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александра Трохимца.

Почему прайс-кепы нужно поднять

Во время открытого обсуждения постановления НКРЭКУ Трохимец сказал, что этот механизм сначала должен быть временным, однако фактически превратился в постоянный инструмент регулирования.

"Я последовательно всегда говорил о прайс-кепах на рынке это не рыночный механизм. То, что должно было быть временным решением, превратилось в инструмент регулирования", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что повышение прайс-кепов нужно прежде всего для того, чтобы в системе оставался экономический смысл производить и импортировать электроэнергию, в том числе из распределенной генерации.

Читайте также: Энергетики призывают повысить прайс-кепы перед зимой: какую цену предлагает ФРУПЕК

"Поэтому подытоживая конечно, что поднимать прайс-кепы нужно для того, чтобы у нас вообще эта электрическая энергия была, потому что при отсутствии экономического смысла ее просто не будет существовать ни импортной, ни производимой, никакой", - заверил Трохимец.

Следует добавить, что руководитель отдела сбыта ACG Украина Андрей Музыченко отмечал, что прайс-кеп в 15 000 грн/МВт·час не соответствует экономике распределенной газовой генерации, поскольку цены на топливо растут еще до начала зимы. Он предложил повысить ценовое ограничение на 25–30%.

Ранее мы писали о том, что Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины также призвала Регулятор повысить прайс-кепы накануне отопительного сезона.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Электроэнергия Энергетическая компания Украины
Новости
Трамп дал указания Уиткоффу и Кушнеру перед встречей с украинской делегацией, - СМИ
Трамп дал указания Уиткоффу и Кушнеру перед встречей с украинской делегацией, - СМИ
Аналитика
Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках
Анастасия Рокитна, Юлия Акимова Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках