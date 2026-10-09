В ОГП расследуют выезд Кравченко за границу и массово увольняют работников прокуратуры

Офис генерального прокурора проводит служебное расследование выезда бывшего генпрокурора Руслана Кравченко за границу. Также ликвидирован ряд должностей и уволены 8 человек, упомянутых в операции "Карфаген".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook и.о. генерального прокурора Украины Антона Ковальского.

Ковальский рассказал о мерах, предпринятых в Офисе генпрокурора в связи с обстоятельствами, исследуемыми в рамках операции "Карфаген".

По его словам, завершено служебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника департамента Офиса генпрокурора Айдина Худиева. Вывод будет передан в КГКП. Должность, которую он занимал, ликвидирована.

Также начато и продолжается служебное расследование по выезду за границу бывшего генпрокурора Руслана Кравченко. Проверяются соблюдение установленной процедуры и обстоятельства, связанные с командировочной организацией.

"Выводов заранее делать не буду. Расследование должно дать ответы на все вопросы", - отметил Ковальский.

Он также рассказал, что отдельно идет служебное расследование в отношении заместителя начальника Департамента международного сотрудничества ОГП Сергея Крапивы, задержанного в рамках дела "Карфаген".

Проверяются обстоятельства использования им служебных полномочий в интересах и возможного вмешательства в служебную деятельность других прокуроров.

На рассмотрении КГКП находится дисциплинарная жалоба Генеральной инспекции ОГП. Должность, которую он занимал, ликвидирована.

Внутренняя безопасность

В общей сложности 24 прокурора прошли полиграфическое исследование. Полученная информация передана комиссии, проводящей служебное расследование.

За этот период из органов прокуратуры уволены 8 человек, которые упоминались в контексте операции "Карфаген". Семь из них работали в Офисе генпрокурора.

Четверо человек уволены с административных должностей, в том числе начальник Департамента информационных технологий и начальник управления противодействия уголовным правонарушениям в сфере кибербезопасности.

Также с административной должности уволен заместитель руководителя Черкасской областной прокуратуры. После этого должность ликвидирована.

Перезагрузка Офиса генпрокурора

В настоящее время продолжается перезагрузка Офиса генпрокурора. В частности, ликвидировано управление противодействия уголовным правонарушениям в сфере кибербезопасности.

Также реорганизован Департамент надзора за соблюдением законов органами, ведущими борьбу с организованной преступностью, и защиты инвестиций - направление защиты инвестиций выделено отдельно.

Руководители этих подразделений уволены с должностей. Также назначены новые руководители Департамента международного сотрудничества и Департамента организационно-контрольной деятельности, правового и аналитического обеспечения.

Кадровые назначения

Ковальский сообщил, что решено не использовать предусмотренную переходными положениями Закона №4555 возможность назначения без конкурса лиц, которые на момент назначения не занимали должностей прокуроров.

"Эта процедура предусмотрена законом. В то же время считаю правильным оценить практику ее применения и уже осуществленные по ней назначения", - отметил и.о. генпрокурора.

Поэтому проводится кадровый аудит назначений на административные должности в ОГП и областных прокуратурах.

Уже есть первые решения. В ОГП с должностей уволены руководители департамента и начальник управления одного из департаментов.

В областных и окружных прокуратурах 16 прокуроров уволены с административных должностей, среди них руководители Вышгородской окружной прокуратуры Киевской области и Вижницкой окружной прокуратуры Черновицкой области.

Также изданы приказы об освобождении от должностей заместителей руководителей Хмельницкой и Волынской областных прокуратур.

Работа с руководителями областных прокуратур

По результатам рабочих встреч и оценке их работы Ковальский принял решение об увольнении с административных должностей руководителей Харьковской и Волынской областных прокуратур.

"Это только первый этап. Далее - продолжение кадрового аудита, оценка работы руководителей, изменения в управленческих процессах и усиление внутренней безопасности", - подчеркнул он.

Отдельно ОПГ будет работать над усилением взаимодействия прокуратуры с другими правоохранительными органами и координации совместной работы.

"Как я вижу возобновление доверия к прокуратуре? Точно не заявлениями об изменениях, а последовательными, взвешенными решениями и конкретными результатами", - подытожил Ковальский.