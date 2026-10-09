Уже не круглосуточно: украинцев предупредили о графиках отключений света 10 октября
Графики почасовых отключений в субботу, 10 октября, будут действовать в части областей Украины. Кроме того, будут применяться ограничения для промышленности и бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Завтра в части областей вынужденно будут применяться следующие ограничения:
- 00:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
- 06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей).
В "Укрэнерго" объяснили, что ограничения вводятся из-за последствий российских комбинированных обстрелов энергообъектов.
"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в заявлении.
Кроме того, всех украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.
Напомним, сегодня в Украине ужесточили графики отключений света. У части потребителей ограничения будут достигать 2,5 очереди вместо анонсированных ранее 2 очередей.
Кроме того, сегодня российские оккупанты ударили по двум энергетическим объектам ДТЭК в Днепропетровской области. В результате атаки было повреждено оборудование, возник пожар.