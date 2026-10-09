Уже не круглосуточно: украинцев предупредили о графиках отключений света 10 октября

Графики почасовых отключений в субботу, 10 октября, будут действовать в части областей Украины. Кроме того, будут применяться ограничения для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

Завтра в части областей вынужденно будут применяться следующие ограничения:

00:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;

06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей).

В "Укрэнерго" объяснили, что ограничения вводятся из-за последствий российских комбинированных обстрелов энергообъектов.

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Кроме того, всех украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.