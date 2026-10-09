ua en ru
Пт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Уже не круглосуточно: украинцев предупредили о графиках отключений света 10 октября

18:18 09.10.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Уже не круглосуточно: украинцев предупредили о графиках отключений света 10 октября Фото: 10 октября в Украине будут действовать графики отключения света (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Графики почасовых отключений в субботу, 10 октября, будут действовать в части областей Украины. Кроме того, будут применяться ограничения для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра в части областей вынужденно будут применяться следующие ограничения:

  • 00:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
  • 06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2 очередей).

В "Укрэнерго" объяснили, что ограничения вводятся из-за последствий российских комбинированных обстрелов энергообъектов.

"В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Кроме того, всех украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Напомним, сегодня в Украине ужесточили графики отключений света. У части потребителей ограничения будут достигать 2,5 очереди вместо анонсированных ранее 2 очередей.

Кроме того, сегодня российские оккупанты ударили по двум энергетическим объектам ДТЭК в Днепропетровской области. В результате атаки было повреждено оборудование, возник пожар.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрэнерго Электроэнергия Отключения света
Новости
Трамп дал указания Уиткоффу и Кушнеру перед встречей с украинской делегацией, - СМИ
Трамп дал указания Уиткоффу и Кушнеру перед встречей с украинской делегацией, - СМИ
Аналитика
Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках
Анастасия Рокитна, Юлия Акимова Заминированные пути и "живой щит": что на самом деле происходит в оккупированных Олешках