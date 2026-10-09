Столкновение поездов во Львове: количество пострадавших выросло
Во Львове в результате столкновения поездов травмировались 11 человек, среди которых 17-летний парень. По факту аварии уже начато расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.
Авария произошла вечером 8 октября около 21:00 по улице Старознесенской во Львове.
Дизель-поезд сообщением "Львов - Сокаль" в составе четырех пассажирских вагонов столкнулся с неподвижным электровозом.
По предварительной информации, машинист дизель-поезда проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего произошло столкновение.
В результате инцидента травмы получил 49-летний машинист и его 42-летний помощник и 9 пассажиров в возрасте от 17 до 70 лет.
У пострадавших диагностировали черепно-мозговые травмы, переломы, сотрясение головного мозга и ушибы. Части пострадавших оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).
Следователи установили детали происшествия и продолжают выяснять все обстоятельства и причины аварии.
Напомним, что это не единственный железнодорожный инцидент за последнее время. Технические неполадки и аварии на путях неоднократно приводили к сбоям в движении транспорта.
В частности, в мае прошлого года на популярном маршруте через Карпаты экстренно остановили движение поездов из-за технических проблем с железной дорогой.
Также в апреле 2026 года в результате ДТП с грузовиком в Харьковской области "Укрзализныця" корректировала графики и маршруты следования поездов.