Орбан открестился от приказов задержать инкассаторов Ощадбанка

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан отрицает свою причастность к задержанию инкассаторов Ощадбанка. Он заявил, что силовики якобы действовали по собственной инициативе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и заявление Орбана в Facebook .

По словам бывшего главы венгерского правительства, антитеррористическая полиция выполняла задачи в рамках своей юрисдикции и без каких-либо указаний или директив со стороны кабинета министров.

"Действуя в рамках своей юрисдикции и без каких-либо правительственных директив, они отлично справились с задачей. Если бы это было необходимо, я бы отдал приказ", - заявил он, а также добавил, что силовики "заслуживают наград".

Кроме того, политик вновь бездоказательно отметил, что украинские инкассаторы якобы передвигались по территории страны незаконно.

Приказ все же отдал Орбан

В сентябре бывший высокопоставленный прокурор написал, что рейд был проведен по политическим мотивам. Многочисленные местные СМИ также сообщали, что приказ отдал сам Орбан, что отвечало предвыборной риторике его партии "Фидес" о "беззаконном и опасном соседе".

Позже правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту незаконного задержания инкассаторов.

В этом деле в качестве подозреваемого уже допросили эксглаву венгерского антитеррористического ведомства Яноша Хайду, который является давним соратником Орбана.

Кроме того, следователи допросили еще трех рядовых сотрудников полиции.

Нападение на инкассаторов Ощадбанка

Напомним, Венгрия 5 марта взяла в заложники работников Ощадбанка и украла деньги из двух банковских машин. В автомобилях были миллионы долларов и евро, а также золото.

Отметим, Венгрия нарушила сразу три конвенции при задержании украинских инкассаторов. Мужчин долгое время держали в наручниках и перевозили с завязанными глазами.