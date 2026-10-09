Приоритетный вывоз масла поможет аграриям быстрее получать деньги: почему это важно

Ритмический вывоз растительного масла по железной дороге и морю важен не только для переработчиков, но и для украинских аграриев. От этого зависит своевременная оплата семян подсолнечника, доступность складских мощностей для нового урожая кукурузы и эффективность использования экспортной инфраструктуры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на колонку генерального директора ассоциации "Укролияпром" Степана Капшука для издания Latifundist.

По его словам, в условиях высокой нагрузки на железнодорожную и портовую логистику важно согласовывать перевозку разных видов аграрной продукции так, чтобы они дополняли друг друга, а не создавали дополнительные препятствия для экспорта.

Почему экспорт масла важен для аграриев

Продажа семян подсолнечника украинским маслоэкстракционным заводам позволяет хозяйствам получать оплату за сырье внутри страны, не тратя дополнительные средства на самостоятельную доставку продукции в порты и не ожидая месяцами возврата валютной выручки от экспорта.

Как объясняет Капшук, своевременные расчеты дают аграриям оборотные средства на горючее, удобрения, зарплаты и выплаты пайщикам. Это особенно важно при уборочной кампании, когда хозяйствам нужно одновременно финансировать текущие работы и готовиться к следующему производственному циклу.

Еще один важный аспект – хранение урожая. В Украине идет уборка кукурузы, которая требует значительных складских мощностей и сушки. В то же время подсолнечник чувствителен к влаге и самосогреванию, поэтому длительное хранение в ненадлежащих условиях может ухудшать качество семян.

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Когда переработчики ритмично принимают подсолнечник, аграрии могут быстрее вывозить его из хозяйств, высвобождая элеваторы и сушилки для кукурузы. Если отгрузки готового масла задерживаются, заводы рискуют ограничить прием нового сырья, что создает дополнительную нагрузку на всю производственную логистику.

Почему цистерны для масла не конкурируют с зерновозами

Капшук обращает внимание на то, что железнодорожные цистерны для растительного масла и хоперы-зерновозы выполняют разные функции и не могут заменять друг друга. Поэтому организация ритмического движения наливных поездов не означает изъятие вагонов, необходимых для перевозки зерна.

В то же время из-за пиковой нагрузки на парк зерновозов "Укролияпром" снимает требование приоритетной перевозки шрота. Для растительного масла ассоциация предлагает обеспечить отдельный технологический график движения специализированных цистерн.

По оценке Капшука эффективное использование локомотивной тяги имеет значение для всех участников аграрного экспорта. По его расчетам, один поезд с маслом по объему валютной выручки и налоговой отдачей может быть равен четырем-пяти поездам с зерном. Это позволяет эффективно использовать железнодорожную инфраструктуру и уменьшать излишнюю нагрузку на магистрали.

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Похожая ситуация и в портах. Зерновые балкеры и пищевые танкеры для перевозки масла обслуживают разные причалы и не конкурируют за терминальные мощности. В то же время, задержки танкеров на рейде могут вызвать дополнительные расходы для экспортеров и отпугивать судовладельцев от работы с украинскими портами.

Задержки с вывозом растительного масла также могут приводить к накоплению готовой продукции в резервуарах. По словам Капшука, их емкости обычно хватает всего на 5-7 суток работы предприятия. Если продукцию не отгружать вовремя, это может привести к вынужденному сокращению или остановке производства и ограничить прием подсолнечника от хозяйств.

Какие изменения предлагают для экспорта

Для согласования логистики "Укролияпром" предлагает два шага.

Первый - ввести на уровне "Укрзализныци" технологический график движения и предусмотреть необходимую локомотивную тягу для маршрутов с растительным маслом в специализированных цистернах.

Второй – обеспечивать своевременную лоцманскую проводку и заведение пищевых танкеров в порты, если наливные терминалы готовы к их обслуживанию.

По словам Капшука, речь идет не о противопоставлении интересов зернового и масличного секторов, а о согласовании работы логистической системы.

Ритмический экспорт масла позволяет переработчикам непрерывно работать, аграриям - быстрее получать средства за подсолнечник и увольнять мощности для нового урожая, а государству - получать валютную выручку и налоговые поступления.