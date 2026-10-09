"Панцирь-С1", место запуска дронов и не только: ВСУ поразили ряд важных объектов россиян

Силы обороны Украины 8 октября и ночью на 9 октября поразили ЗРГК "Панцирь-С1", место запуска дроны и объекты обеспечения российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Также украинские воины избивали по логистическим объектам противника. В районах Рубежного, Сентяновки и Луганска Луганской области, а также Веселого Донбасса поражены склады боеприпасов и материально-технических средств российских подразделений. Кроме того, в районе Строителя Белгородской области РФ поражен полевой состав горюче-смазочных материалов противника.

В районе Донецка украинские воины поразили место хранения, подготовки и пуска ударных дронов, а также командно-наблюдательный пункт российского подразделения.

Так, в районе Кудепсты Краснодарского края РФ поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Последние удары по объектам РФ

Напомним, в эту ночь, 9 октября, украинские дроны ударили по дата-центру "Яндекса" в Калуге.

А в Республике Коми был атакован Ухтинский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие производит около 4,2 миллиона тонн нефти в год.

Также Силы обороны атаковали завод в Тверской области - "Редкинский опытный завод".

Он производит компоненты топлива для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному топливу и авиационному керосину.