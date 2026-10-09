В Украине появятся паркоместа и спецзнаки для водителей с детьми: детали от МВД и патрульных

В Украине вводятся специальные правила парковки для водителей, которые перевозят детей в возрасте до трех лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра внутренних дел Украины Ивана Выговского в Facebook.

Какое постановление принял Кабинет министров

9 октября чиновник сообщил, что в Украине вводятся правила парковки для водителей, которые перевозят детей в возрасте до трех лет.

Он уточнил, что постановление, которое Министерство внутренних дел (МВД) разработало во исполнение соответствующего закона, принял Кабинет министров Украины.

"Благодарен членам правительства за поддержку, ведь это решение - прежде всего о безопасности и комфорте семей с маленькими детьми", - подчеркнул Выговский.

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Что именно меняется для водителей в Украине

Принятый чиновниками документ предусматривает:

введение маркировки транспортных средств;

нанесение специальной разметки;

установку новых дорожных знаков.

Так, для водителей вводятся новые опознавательные знаки на автомобиль.

Тем временем на парковочных площадках появятся соответствующая разметка и таблички с изображением детской коляски.

В Украине вводят правила парковки для водителей с детьми до 3 лет (инфографика: facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia)

Сколько таких мест может быть на парковке

Выговский рассказал, что паркомест для авто с детьми до трех лет должно быть:

не менее 5% от общего количества;

по меньшей мере одно.

Причем располагаться оно должно не дальше чем в 50 метрах от въезда на площадку.

"Эти паркоместа будут дополнительными к местам, предназначенным для транспортных средств людей с инвалидностью", - отметил в своем Facebook начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Кто может установить на авто новый опознавательный знак

Министр внутренних дел сообщил также, что у водителей, которые обозначили свой автомобиль новым опознавательным знаком, обязательно должен быть документ, подтверждающий возраст ребенка:

либо в электронном виде;

либо в бумажном формате.

Для водителей с детьми до 3 лет создали опознавательный знак (инфографика: facebook.com/Bilosh)

Выговский отметил, что это - "один из шагов к современной системе организации дорожного движения и парковки".

"Работаем над тем, чтобы детально учитывать потребности всех участников дорожного движения", - подытожил чиновник.