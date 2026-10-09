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В Украине появятся паркоместа и спецзнаки для водителей с детьми: детали от МВД и патрульных

19:04 09.10.2026 Пт
3 мин
aimg Ирина Костенко
В Украине появятся паркоместа и спецзнаки для водителей с детьми: детали от МВД и патрульных Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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В Украине вводятся специальные правила парковки для водителей, которые перевозят детей в возрасте до трех лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра внутренних дел Украины Ивана Выговского в Facebook.

Какое постановление принял Кабинет министров

9 октября чиновник сообщил, что в Украине вводятся правила парковки для водителей, которые перевозят детей в возрасте до трех лет.

Он уточнил, что постановление, которое Министерство внутренних дел (МВД) разработало во исполнение соответствующего закона, принял Кабинет министров Украины.

"Благодарен членам правительства за поддержку, ведь это решение - прежде всего о безопасности и комфорте семей с маленькими детьми", - подчеркнул Выговский.

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Что именно меняется для водителей в Украине

Принятый чиновниками документ предусматривает:

  • введение маркировки транспортных средств;
  • нанесение специальной разметки;
  • установку новых дорожных знаков.

Так, для водителей вводятся новые опознавательные знаки на автомобиль.

Тем временем на парковочных площадках появятся соответствующая разметка и таблички с изображением детской коляски.

В Украине вводятся новые правила парковки для водителей с детьми младше 3 лет (инфографика: facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia)
В Украине вводят правила парковки для водителей с детьми до 3 лет (инфографика: facebook.com/ivan.vyhivskyi.mia)

Сколько таких мест может быть на парковке

Выговский рассказал, что паркомест для авто с детьми до трех лет должно быть:

  • не менее 5% от общего количества;
  • по меньшей мере одно.

Причем располагаться оно должно не дальше чем в 50 метрах от въезда на площадку.

"Эти паркоместа будут дополнительными к местам, предназначенным для транспортных средств людей с инвалидностью", - отметил в своем Facebook начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Кто может установить на авто новый опознавательный знак

Министр внутренних дел сообщил также, что у водителей, которые обозначили свой автомобиль новым опознавательным знаком, обязательно должен быть документ, подтверждающий возраст ребенка:

  • либо в электронном виде;
  • либо в бумажном формате.
Для водителей с детьми до 3 лет создали новый опознавательный знак (инфографика: facebook.com/Bilosh)
Для водителей с детьми до 3 лет создали опознавательный знак (инфографика: facebook.com/Bilosh)

Выговский отметил, что это - "один из шагов к современной системе организации дорожного движения и парковки".

"Работаем над тем, чтобы детально учитывать потребности всех участников дорожного движения", - подытожил чиновник.

Напомним, закон, который вводит в Украине обязательные паркоместа для водителей с детьми до 3 лет, вступил в силу 5 марта 2026 года.

Кроме того, мы объясняли, как правильно ездить в авто с ребенком, чтобы не получить наказание от полиции.

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