В Украине появятся паркоместа и спецзнаки для водителей с детьми: детали от МВД и патрульных
В Украине вводятся специальные правила парковки для водителей, которые перевозят детей в возрасте до трех лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра внутренних дел Украины Ивана Выговского в Facebook.
Какое постановление принял Кабинет министров
9 октября чиновник сообщил, что в Украине вводятся правила парковки для водителей, которые перевозят детей в возрасте до трех лет.
Он уточнил, что постановление, которое Министерство внутренних дел (МВД) разработало во исполнение соответствующего закона, принял Кабинет министров Украины.
"Благодарен членам правительства за поддержку, ведь это решение - прежде всего о безопасности и комфорте семей с маленькими детьми", - подчеркнул Выговский.
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Что именно меняется для водителей в Украине
Принятый чиновниками документ предусматривает:
- введение маркировки транспортных средств;
- нанесение специальной разметки;
- установку новых дорожных знаков.
Так, для водителей вводятся новые опознавательные знаки на автомобиль.
Тем временем на парковочных площадках появятся соответствующая разметка и таблички с изображением детской коляски.
Сколько таких мест может быть на парковке
Выговский рассказал, что паркомест для авто с детьми до трех лет должно быть:
- не менее 5% от общего количества;
- по меньшей мере одно.
Причем располагаться оно должно не дальше чем в 50 метрах от въезда на площадку.
"Эти паркоместа будут дополнительными к местам, предназначенным для транспортных средств людей с инвалидностью", - отметил в своем Facebook начальник Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.
Кто может установить на авто новый опознавательный знак
Министр внутренних дел сообщил также, что у водителей, которые обозначили свой автомобиль новым опознавательным знаком, обязательно должен быть документ, подтверждающий возраст ребенка:
- либо в электронном виде;
- либо в бумажном формате.
Выговский отметил, что это - "один из шагов к современной системе организации дорожного движения и парковки".
"Работаем над тем, чтобы детально учитывать потребности всех участников дорожного движения", - подытожил чиновник.
Напомним, закон, который вводит в Украине обязательные паркоместа для водителей с детьми до 3 лет, вступил в силу 5 марта 2026 года.
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