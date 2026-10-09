Объявлен лауреат Нобелевской премии мира-2026

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Нобеля.

Нави Пиллей решили присудить премию мира в 2026 году "за ее усилия по продвижению мира и международному праву".

Наванетхем Нави Пиллей родилась 23 сентября 1941 года. Являлась верховным комиссаром ООН по правам человека в 2008-2014 годах. По национальности - индийка (тамилка) южноафриканского происхождения.

В 1967 году она стала первой "небелой" женщиной, открывшей свою юридическую практику в провинции Натал; защищала борцов против апартеида (система расовой дискриминации и принудительного разделения людей по цвету кожи, действовавшая в Южно-Африканской Республике (ЮАР) официально с 1948 по начало 1990-х годов) и раскрывала использование властью пыток и репрессий.

Она также была первой "небелой" женщиной в Верховном суде ЮАР, работала также как судья Международного уголовного суда и была президентом Международного уголовного трибунала из Руанды.

Чем особенна Нобелевская премия мира?

Нобелевская премия мира, в отличие от других наград вручается, за усилия по объединению народов, лоббированию мирных инициатив или сокращению армии, безопасности мира. Также лауреатов награждают в столице Норвегии, Осло. В то время как нобелиатов других сфер награждают в Стокгольме, Швеции. Согласно завещанию Нобеля, премию мира должен присуждать Норвежский Нобелевский комитет. Его членов должен избирать исключительно норвежский парламент.

Именно Нобелевская премия мира вызывает больше дискуссий. Альфред Нобель считал, что премию мира следует присуждать тому, кто: "внесет наибольший, или лучший вклад в дружеские отношения между нациями; в отмену, или сокращение существующих армий и в проведение, или агитацию мирных съездов". В современном мире понятие мира довольно противоречивое, поэтому часто возникает вопрос, что именно мы считаем миром и кто его олицетворяет.

Нобелиат премии мира 2025

В прошлом году Нобелевский комитет, лауреатом премии мира, объявил Марию Корину Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

Мария Корина Мачадо - венесуэльская оппозиционная политика, основательница и бывшая глава благотворительной организации Сумате, которая способствует проведению честных выборов и проводит их мониторинг.

Мария не раз выдвигала свою кандидатуру во время выборов в Венесуэле. Выступала ведущей фигурой во время венесуэльских протестов в 2014 году. В 2023 году, несмотря на факты, подтверждающие ее победу на выборах, тогдашний режим Венесуэлы объявил о своей "победе" и усилил контроль над властью. За ее усилия по продвижению демократии в Венесуэле, Нобелевский комитет присудил Марии премию мира 2025 года.

Кто был претендентом на Нобелевскую премию в 2026 году

Несмотря на то, что имена кандидатов и выдвигающих их лиц 50 лет держатся в тайне, все же появляются имена возможных кандидатов на премию мира. По данным AP News, среди возможных претендентов в этом году могут быть: украинский правозащитник и государственный деятель Дмитрий Кулеба и его фонд Save the Children, Международный суд ООН и Международный уголовный суд.

Также они сообщают, что Трамп не скрывал желания получить премию мира и снова был номинирован, несмотря на неудачную попытку в прошлом году. В этом году букмекеры и Нобелевские эксперты настроены скептически по поводу реальных шансов президента США.

Нобелевская неделя 2026

Нобелевская неделя подходит к концу. Напомним, что Нобелевскую премию по физиологии или медицине получили Карл Дайссерот, Петер Гегеманн и Георг Нагель "за открытия, касающиеся управляемых светом ионных каналов и оптогенетики".

Нобелиатами в сфере физики стал Фрэнсис Халзен, за "за решающий вклад в нейтринную обсерваторию IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения".

Премию по химии 2026 года получили Анри Б. Кагану и Кенсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе.

А лауреатом по литературе стала канадская писательница Энн Карсон "за ее смелое и изобретательное творчество, которое, в игривом диалоге с классической традицией, создало новые формы для современной литературы".