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Основателя z-канала "Рыбарь" выгонят из Черногории

19:15 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Основателя z-канала "Рыбарь" выгонят из Черногории Фото: основатель российского пропагандистского Telegram-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук (росСМИ)
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Черногория выдворяет из страны одиозного z-блогера и основателя российского Telegram-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука. Он обвиняется в угрозе национальной безопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vijesty и "Агентство. Новости" в Telegram.

"Рыбаря" Звинчука выгоняют из Черногории

Руководителя российской информационной сети "Рыбарь" Михаила Звинчука, его жену и еще трех граждан России выдворят из Черногории, пишет Vijesty.

Причина - они угрожают национальной и внутренней безопасности, объявило Управление полиции после совместной операции с Агентством национальной безопасности (АНБ) в Рисане.

Постановления о депортации изданы также насчет:

  • его жены Валерии Звинчук,
  • Сергея Билоуса,
  • Павла Лекаторчука,
  • Киры Дорошенко.

Что нашла полиция

В доме Звинчука и его подельников найдены дроны и сложное цифровое оборудование, начато уголовное расследование.

Черногорские службы безопасности арестовали Звинчука и его приспешников во время рейда

"Из-за вышеуказанных действий ЕС ввел в отношении Звинчука санкции, что запрещают въезд и транзит через территорию государств-членов Европейского Союза, в связи с деятельностью, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - заявили в полиции.

Как Звинчук заехал в Черногорию

"Агентство. Новости" уточняет, что Звинчук прилетел на Балканы из немецкого Меммингена, установило боснийское издание Detektor (BIRN). В этом аэропорту нет транзитной зоны, позволяющей осуществить пересадку без въезда в Шенгенскую зону.

Таким образом, Звинчук должен был находиться на территории Германии, несмотря на санкции, введенные ЕС против него в 2023 году. Он также должен был пройти паспортный контроль во время вылета из Меммингена.

Из Меммингена Звинчук прилетел 2 октября в Сараево и пять дней провел в Боснии и Герцеговине, где записал видео о выборах.

А 7 октября он выехал в Черногорию черех сухопутный пограничный переход Зупцы.

Ранее РБК-Украина писало, что 9 октября в Черногории задержан один из крупнейших z-блоггеров, автор российского провоенного канала "Рыбарь" Михаил Звинчук.

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