Беларусь обвинила Украину в умышленной атаке на грузовик в Брянской области
Минск рассматривает атаку дрона на грузовик в Брянской области России как умышленный шаг со стороны Украины. Из-за этого инцидента в МИД Беларуси вызвали украинского дипломата.
Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Варанков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".
По данным белорусской стороны, 8 октября в Брянской области РФ беспилотник атаковал грузовой автомобиль с белорусской регистрацией.
В результате взрыва тяжелые ранения получила гражданка Беларуси. Женщину госпитализировали, ей понадобилась хирургическая операция, включавшая ампутирование конечностей. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.
МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Украины и вручил ему ноту протеста.
В Минске утверждают, что принадлежность грузовика была очевидна, поэтому расценивают событие как умышленное действие.
"Украинская сторона оговорена от повторения подобных действий. Отмечено, что ответственность за их последствия полностью ложится на власть Украины. Беларусь сохраняет за собой право на адекватные меры реагирования", - заявил спикер МИД Руслан Варанков.
Белорусская сторона призвала прекратить шаги, якобы приводящие к эскалации ситуации.
Напомним, по данным Государственной пограничной службы Украины, вражеский удар беспилотниками недалеко от пункта пропуска "Ягодин" произошел при прямой помощи белорусской стороны.
Для подкормки сигнала и наведения российских дронов Беларусь снова включила свои ретрансляторы.
В ГНСУ отмечают, что это не единичный случай - Минск периодически предоставляет свое воздушное пространство и техническую инфраструктуру для сопровождения российских БПЛА.