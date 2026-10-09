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Минэкономики хочет уменьшить квоту для бронирования в ОПК, - Совет оружейников

19:56 09.10.2026 Пт
3 мин
aimg Лев Шевченко
Минэкономики хочет уменьшить квоту для бронирования в ОПК, - Совет оружейников Фото: Резерв+ (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Минэкономики предлагает снизить квоту бронирования в оборонной отрасли со 100% до 85%, сообщили представители отрасли. В индустрии заявляют о том, что не поддержат никакие понижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения Украинского Совета оружейников, его исполнительного директора Игоря Федирко, NAUDI и директора по развитию оборонного предприятия Анатолия Храпчинского.

Главное:

  • Минэкономики предлагает снизить квоту бронирования для критически важных предприятий ОПК со 100% до "не более 85%". Об этом заявил Игорь Федирко, по его словам, проект постановления поступил в Миноборону на согласование.
  • Производители узнают о норме из документов , а не от министерства: по словам Федирко, подготовка таких изменений "за спиной отрасли" недопустима.
  • Цеха могут остановиться из-за потери 15% специалистов. Директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский подчеркнул, что производствам, где не хватает работников, предлагают самим выбрать инженеров, технологов и сборщиков для освобождения от брони.
  • Работники ОПК составляют не более 10% всех забронированных , по оценке Совета оружейников. Федирко призвал Минэкономики объяснить расчеты, на которых основывается лимит в 85%, и заявил, что отрасль не поддержит ни одного снижения квоты.

Какие планы Минэкономики

Министерство экономики и окружающей среды Украины предложило уменьшить квоту для бронирования производителей вооружения со 100% до 85%, отметил Игорь Федирко.

"По информации из моих источников, в Министерство обороны на согласование поступил соответствующий проект постановления. В нем предлагают установить лимит "не более 85%" для предприятий ОПК, которые Минобороны определило критически важными для функционирования экономики", - сообщил Федирко.

По его словам, норма уже пошла на согласование между министерствами, а производители должны узнавать ее из полученных документов. Федирко утверждает, что подготовка таких изменений "за спиной отрасли" - недопустима.

"Государство требует от украинского ОПК рекордного масштабирования, но параллельно готовит решение, которое способно остановить цеха. То есть производствам, где критически не хватает рабочих рук, предлагают собственноручно выбрать 15% специалистов - инженеров, технологов, сборщиков - и отдать их с производства", - отметил директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский.

По оценке Совета оружейников работники ОПК составляют не более 10% всех забронированных в стране. Среди них инженеры, технологи, операторы оборудования, специалисты по сборке, испытаниям и ремонту.

Федирко призвал Минэкономики объяснить, на каких расчетах основывается лимит в 85%. По его словам, отрасль не поддержит какого-либо снижения квоты.

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NAUDI заявила о требовании к Минэкономики отозвать "вредительский" проект постановления о снижении квоты бронирования для ОПК до 85%.

"Это предложение напрямую угрожает национальной безопасности Украины, подрывает обороноспособность нашего государства и может сорвать производство и разработку вооружения, а также сорвать выполнение действующих оборонных контрактов", - заявили в ассоциации.

По утверждению NAUDI, оборонная промышленность ежегодно поставляет Силам обороны оружия и техники на более чем 10 млрд долларов, а на каждого работника приходятся десятки тысяч долларов готовой продукции.

"Несмотря на российские удары и вынужденные релокации, производители нарастили выпуск и обеспечивают сверх потребностей Сил обороны в вооружении. ОПК на сегодняшний день является одной из отраслей экономики, которая обеспечивает бесперебойное поступление десятков миллиардов налоговых сборов. Сокращение бронирования грозит потерей специалистов, которые вооружают армию", - добавили в NAUDI.

Потери производства могут значительно превысить мобилизационный эффект, считают в NAUDI

Бронирование стало для оборонных компаний одним из главных инструментов привлечения кадров на фоне их дефицита. По данным Work.ua, в 2026 году 9 из 10 вакансий компаний ОПК имеют бронирование, тогда как в целом на рынке труда этот показатель не превышает 12%.

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