В Украину идет похолодание, но без стихийных заморозков: актуальный прогноз от синоптиков

Погода в Украине как на выходных, так и на следующей неделе будет неоднородной. В отдельных областях уже сейчас прогнозируют ощутимое похолодание и дожди.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха .

Что будет влиять на погоду в ближайшее время

– Немножко изменения будут. Но пока что, не сказала бы, что какие-либо критические.

В течение выходных и в начале следующей недели синоптическая ситуация в Украине будет складываться несколько по-разному.

Сегодня (9 октября, - Ред.) холодный атмосферный фронт с запада уже до конца суток будет пролегать с севера Левобережья на Одесскую область.

А дальше - он будет быстро двигаться в восточном направлении.

10 октября (в субботу, - Ред.) ночью этот атмосферный фронт еще будет влиять на северо-восточную часть и Днепропетровскую область.

А днем - уже только на восточные области.

Остальная территория - уже будет формироваться погода в поле повышенного атмосферного давления. То есть снова - перерыв. Снова без осадков.

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Однако 11 октября (в воскресенье, - Ред.) с запада поступит еще один атмосферный фронт, связанный с двумя циклонами.

Центр одного - над Балтикой, второго - над Италией. Как раз между ними он пролегает.

И у нас более ощутимым будет влияние уже циклоничности с юго-запада. Которое будет оставаться у нас и на 12 октября (понедельник, - Ред.).

Так что рассчитываем на умеренно теплую погоду. Но с пестрым распределением как температуры, так, в принципе, и осадков.

Где и в какие именно дни в Украине возможны дожди

– Завтра (10 октября, - Ред.) у нас, как мы уже поняли, атмосферный фронт будет отходить.

Поэтому только на востоке и северо-востоке - немножечко еще небольшие дожди. Кое-где - до умеренных могут доходить.

Остальные области - уже без осадков.

Но 11-12 октября (в воскресенье и понедельник, - Ред.) в Украине (кроме восточных и южных областей) снова пройдут умеренные дожди.

Местами - даже значительные они могут быть.

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Готовиться ли украинцам к ощутимым порывам ветра

– На сегодняшний день наши специалисты уже выпустили предупреждение об усилении ветра. Но на завтра - после того, как отойдет атмосферный фронт - уже таких предпосылок как бы нет.

И пока что, на 11-12 число... Там также спокойнее будут заходить атмосферные фронты.

То есть, конечно, ветер будет интенсивный.

Но по предварительным расчетам - не должен достигать опасных скоростей.

Завтра ветер у нас еще юго-западный, 11 октября - южный даже и 12 октября - юго-восточный.

В то время как в западных и в северных областях - северо-западный.

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То есть за фронтом - будет такая, северная составляющая располагаться. А перед фронтом - потоки будут с юго-востока.

Как бы два направления будут над Украиной.

Что могут показывать при этом столбики термометров

– Если говорить о показателях, то ближайшая ночь - уже будет прохладнее: +4...+9°C. Только на юге и востоке +10...+15°C.

Днем 10 октября - также более сдержанные +14...+19°C. В южной части Украины - до +24°C.

Особенности погоды в Украине в субботу, 10 октября (инфографика: РБК-Украина)

11-12 октября температура ночью +6...+13°C, днем +18...+24°C.

При этом прохладнее (в воскресенье, - Ред.) уже будет в западных областях. А в понедельник - и в северных и Винницкой областях.

Там в дневные часы уже +11…+17°C, скажем так. Хотя ночью, как и всюду, от 6 до 13 градусов выше нуля.

Особенности погоды в воскресенье и понедельник - 10-11 октября (инфографика: РБК-Украина)

Вероятно ли позже еще большее снижение температуры

– Начиная с 13 октября, со вторника, в западных областях будет более ощутимое снижение температуры.

Там уже ночью у нас будет +1...+6°C.

Кое-где там могут быть снова такие, локальные заморозки на поверхности почвы. Но это пока что предварительно.

Как предупреждение (и точный прогноз, - Ред.) - это уже будут наши специалисты смотреть за развитием ситуации.

Тогда уже после выходных будут предоставлять информацию, будут ли в западных областях эти заморозки на поверхности почвы или нет. Поскольку это зависит также от облачности.

Но о такой вероятности речь идет пока что только на западе, только на почве. То есть никаких предпосылок для таких, стихийных заморозков - пока что нет.

Но уже, все-таки, середина октября. Поэтому даже если они и будут на поверхности почвы, то это не какая-то аномалия.

Это - абсолютно типичная погода для этого времени года.

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Днем в западных областях может быть также немного ниже температура - от 10 до 15 градусов тепла.

Но остальные области - достаточно комфортно. +8...+13°C в ночные часы и +13...+18°C в дневные часы.

Так же и 14 октября (в среду, - Ред.), в принципе, идентичная картина.

Как изменится погода в конце рабочей недели

– После 15 числа - там снова определенный перерыв будет. Повышение атмосферного давления.

15-16 октября (четверг и пятница, - Ред.) - без осадков. И по температуре - пока что нет каких-либо предпосылок для заморозков.

Потому что там - немного изменятся воздушные потоки.

Будет +5...+12°C в ночные часы, а в дневные +10...+17°C. На юге страны - даже до +20°C.

Несколько ниже может быть в западных областях, конечно. Но там уже будем уточнять, насколько именно.