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Как уволиться с работы на ВОТ через "Дію": инструкция и перечень документов

18:50 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Как уволиться с работы на ВОТ через "Дію": инструкция и перечень документов Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Украинцы, официально трудоустроенные на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, теперь могут освободиться онлайн через приложение "Дію". Это можно сделать без поездки в центр занятости и контакт с работодателем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Как уволиться через "Дію"

Чтобы воспользоваться услугой, нужно:

  1. Авторизироваться в приложении "Дія".
  2. Перейти к разделу "Сервисы" и выбрать "Обрій.Робота".
  3. Нажать "Увольнение с работы на ВОТ".
  4. Ознакомиться с информацией и нажать "Подать заявление".
  5. Выбрать место работы, с которого нужно уволиться.
  6. Указать тип трудового контракта.
  7. Подтвердите или введите контактные данные.
  8. Проверить информацию и подписать заявление "Дія.Подписью".

Если человек одновременно официально работает в нескольких организациях, расположенных на временно оккупированных территориях, заявление следует подать отдельно по каждому работодателю.

Для увольнения с юридического лица также необходимо подтвердить, что работник не занимает на этом предприятии выборную должность.

После подачи заявления его автоматически обработает "Обрій" в течение одного рабочего дня. После этого "Дія" уведомит пользователя о результате.

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Кто может воспользоваться услугой

Услуга доступна совершеннолетним гражданам Украины, которые, по данным Пенсионного фонда, официально трудоустроены.

Для подачи заявления в приложении должны отображаться и быть верифицированы РНОКПП и документ, удостоверяющий личность: ID-карту или биометрический паспорт.

Воспользоваться услугой не смогут:

  • иностранцы и лица без гражданства;
  • люди в возрасте до 18 лет;
  • лица, чей РНОКПП не верифицирован в "Дія";
  • те, кто не имеет в "Дія" ID-карты или биометрического паспорта;
  • люди, по которым в Пенсионном фонде нет данных об официальном трудоустройстве.

Услуга пригодится тем, кто из-за оккупации или боевых действий потерял связь с работодателем, но формально до сих пор остается трудоустроенным.

Официальное прекращение трудовых отношений позволяет устроиться на новую работу, получить статус безработного и пособие по безработице, а также пройти переквалификацию или воспользоваться возможностями для начала собственного дела.

Ранее РБК-Украина писало, что для подтверждения рождения или смерти на временно оккупированных территориях следует обращаться в суд, после чего данные регистрируют в ЗАГС. Также через суд можно подтвердить факт брака, заключенного на ВТО.

Также мы рассказывали, как россияне вывозят детей-сирот с оккупированных территорий.

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