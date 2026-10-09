Как уволиться с работы на ВОТ через "Дію": инструкция и перечень документов
Украинцы, официально трудоустроенные на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, теперь могут освободиться онлайн через приложение "Дію". Это можно сделать без поездки в центр занятости и контакт с работодателем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Как уволиться через "Дію"
Чтобы воспользоваться услугой, нужно:
- Авторизироваться в приложении "Дія".
- Перейти к разделу "Сервисы" и выбрать "Обрій.Робота".
- Нажать "Увольнение с работы на ВОТ".
- Ознакомиться с информацией и нажать "Подать заявление".
- Выбрать место работы, с которого нужно уволиться.
- Указать тип трудового контракта.
- Подтвердите или введите контактные данные.
- Проверить информацию и подписать заявление "Дія.Подписью".
Если человек одновременно официально работает в нескольких организациях, расположенных на временно оккупированных территориях, заявление следует подать отдельно по каждому работодателю.
Для увольнения с юридического лица также необходимо подтвердить, что работник не занимает на этом предприятии выборную должность.
После подачи заявления его автоматически обработает "Обрій" в течение одного рабочего дня. После этого "Дія" уведомит пользователя о результате.
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Кто может воспользоваться услугой
Услуга доступна совершеннолетним гражданам Украины, которые, по данным Пенсионного фонда, официально трудоустроены.
Для подачи заявления в приложении должны отображаться и быть верифицированы РНОКПП и документ, удостоверяющий личность: ID-карту или биометрический паспорт.
Воспользоваться услугой не смогут:
- иностранцы и лица без гражданства;
- люди в возрасте до 18 лет;
- лица, чей РНОКПП не верифицирован в "Дія";
- те, кто не имеет в "Дія" ID-карты или биометрического паспорта;
- люди, по которым в Пенсионном фонде нет данных об официальном трудоустройстве.
Услуга пригодится тем, кто из-за оккупации или боевых действий потерял связь с работодателем, но формально до сих пор остается трудоустроенным.
Официальное прекращение трудовых отношений позволяет устроиться на новую работу, получить статус безработного и пособие по безработице, а также пройти переквалификацию или воспользоваться возможностями для начала собственного дела.
Ранее РБК-Украина писало, что для подтверждения рождения или смерти на временно оккупированных территориях следует обращаться в суд, после чего данные регистрируют в ЗАГС. Также через суд можно подтвердить факт брака, заключенного на ВТО.
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