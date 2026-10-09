Как уволиться с работы на ВОТ через "Дію": инструкция и перечень документов

Украинцы, официально трудоустроенные на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, теперь могут освободиться онлайн через приложение "Дію". Это можно сделать без поездки в центр занятости и контакт с работодателем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію" .

Как уволиться через "Дію"

Чтобы воспользоваться услугой, нужно:

Авторизироваться в приложении "Дія". Перейти к разделу "Сервисы" и выбрать "Обрій.Робота". Нажать "Увольнение с работы на ВОТ". Ознакомиться с информацией и нажать "Подать заявление". Выбрать место работы, с которого нужно уволиться. Указать тип трудового контракта. Подтвердите или введите контактные данные. Проверить информацию и подписать заявление "Дія.Подписью".

Если человек одновременно официально работает в нескольких организациях, расположенных на временно оккупированных территориях, заявление следует подать отдельно по каждому работодателю.

Для увольнения с юридического лица также необходимо подтвердить, что работник не занимает на этом предприятии выборную должность.

После подачи заявления его автоматически обработает "Обрій" в течение одного рабочего дня. После этого "Дія" уведомит пользователя о результате.

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Кто может воспользоваться услугой

Услуга доступна совершеннолетним гражданам Украины, которые, по данным Пенсионного фонда, официально трудоустроены.

Для подачи заявления в приложении должны отображаться и быть верифицированы РНОКПП и документ, удостоверяющий личность: ID-карту или биометрический паспорт.

Воспользоваться услугой не смогут:

иностранцы и лица без гражданства;

люди в возрасте до 18 лет;

лица, чей РНОКПП не верифицирован в "Дія";

те, кто не имеет в "Дія" ID-карты или биометрического паспорта;

люди, по которым в Пенсионном фонде нет данных об официальном трудоустройстве.

Услуга пригодится тем, кто из-за оккупации или боевых действий потерял связь с работодателем, но формально до сих пор остается трудоустроенным.

Официальное прекращение трудовых отношений позволяет устроиться на новую работу, получить статус безработного и пособие по безработице, а также пройти переквалификацию или воспользоваться возможностями для начала собственного дела.