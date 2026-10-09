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Трамп дал указания Уиткоффу и Кушнеру перед встречей с украинской делегацией, - СМИ

16:43 09.10.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Трамп дал указания Уиткоффу и Кушнеру перед встречей с украинской делегацией, - СМИ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер представили президенту США Дональду Трампу проект мирного плана и получили его директивы в преддверии встречи с украинской делегацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста Axios Барака Равида.

По его словам, консультации прошли в четверг, 8 октября. Уиткофф и Кушнер представили Трампу предложение США перед началом нового раунда переговоров.

Равид отметил, что на встрече также присутствовали министр финансов США Скотт Бессент и заместитель советника по нацбезопасности Майкл Нидем.

Напомним, NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщило, что украинские переговорщики обсудят в США новый всеобъемлющий план. Он должен помочь вывести из тупика процесс прекращения войны с РФ.

Отмечается, что ключевой темой обсуждений станет "новое, единое предложение, охватывающее все аспекты конфликта, с целью покончить с войной".

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что 9 и 10 октября в Майами пройдут переговоры делегаций Украины и США. По его словам, украинская сторона будет призывать усилить давление на Россию.

Источник РБК-Украина сообщил, что в состав делегации вошли глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава СВР Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.

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