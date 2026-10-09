Трамп дал указания Уиткоффу и Кушнеру перед встречей с украинской делегацией, - СМИ

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер представили президенту США Дональду Трампу проект мирного плана и получили его директивы в преддверии встречи с украинской делегацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста Axios Барака Равида.

По его словам, консультации прошли в четверг, 8 октября. Уиткофф и Кушнер представили Трампу предложение США перед началом нового раунда переговоров.

Равид отметил, что на встрече также присутствовали министр финансов США Скотт Бессент и заместитель советника по нацбезопасности Майкл Нидем.

Напомним, NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщило, что украинские переговорщики обсудят в США новый всеобъемлющий план. Он должен помочь вывести из тупика процесс прекращения войны с РФ.

Отмечается, что ключевой темой обсуждений станет "новое, единое предложение, охватывающее все аспекты конфликта, с целью покончить с войной".